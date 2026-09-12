Mateo Messi cumplió años y su mamá lo celebró en las redes

Las imágenes escogidas para esta ocasión reflejan precisamente esa personalidad descontracturada del niño. A través de las distintas postales, su mamá dejó en evidencia una vez más el costado divertido y espontáneo que distingue al segundo hijo de la pareja.

La publicación tampoco tardó en generar repercusión entre los amigos y allegados de la familia Messi-Roccuzzo. Una de las primeras personas en reaccionar al saludo fue Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, quien conoce a Mateo desde bebé y mantiene un vínculo cercano con la familia.

Con su particular comentario, Jorgelina hizo referencia justamente a esa personalidad tan característica del cumpleañero: “Jajaja, ¡un personaje! Muy feliz cumple Mateo”.

Otra de las personas que se hizo presente en la publicación fue Camila Galante, esposa de Leandro Paredes. La pareja del futbolista también quiso saludar al pequeño en su día y acompañó su mensaje con emojis de risa y una carita enamorada.

Además, entre las figuras vinculadas al mundo del fútbol y del espectáculo que se sumaron al festejo virtual aparecieron Claudia Villafañe y Carolina Baldini. La exesposa de Diego Maradona le dejó un afectuoso saludo: “¡Feliz cumple Mateo que disfrutes muchos tu día! ¡Y seguí divirtiéndote mucho!”.

Por su parte, Carolina Baldini, expareja de Diego Simeone, optó por un mensaje más breve, acompañado por un corazón y distintas caritas de risa, además de destacar el “buen ritmo” del pequeño.

De esta manera, en la previa al festejo junto a sus amigos del colegio y el club, Antonela Roccuzzo decidió celebrar públicamente los 11 años de Mateo Messi con una publicación que combinó emoción y ternura, pero que también permitió volver a mostrar, a través de las fotografías, el costado más divertido y desacartonado del hijo mediano de Lionel Messi.