Operaron a Mammana tras un fuerte golpe en el partido ante Newell´s

Además, el "Fortín" aclaró que el defensor "fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio de la Mujer, colocándole un tubo de avenamiento pleural. Emmanuel está estable, en Cuidados Intensivos por precaución".

"Se espera la evolución clínica satisfactoria y la eventual resolución quirúrgica, en caso de ser necesario, de las fracturas costales", finaliza el comunicado.

Qué es un neumotórax

Un neumotórax es la acumulación de aire en el espacio que se encuentra entre el pulmón y la pared torácica (cavidad pleural), lo que provoca el colapso total o parcial del órgano respiratorio.

Entre los síntomas principales, se encuentran el dolor repentino y agudo en el pecho o en el costado del lado afectado, la falta de aire o dificultad para respirar y la tos seca y persistente.