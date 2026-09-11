Cuánto sale el vino argentino considerado como el mejor del mundo por el certamen IWC

Valor de mercado y disponibilidad del vino argentino

Debido a su complejo proceso de elaboración y al tamaño del viñedo del cual provienen las uvas, la disponibilidad de este vino es restrictiva. La producción general de esta línea de alta gama oscila apenas entre las 1.200 y 1.500 unidades en total.

Específicamente para la añada 2023, que fue la premiada, la bodega lanzó al mercado una partida limitada de tan solo 1.100 botellas numeradas. Esta exclusividad y su reciente posicionamiento global establece su valor comercial directo al público en $180.000 por botella.

Puntaje superlativo y triple trofeo

El desempeño del vino mendocino en el certamen se tradujo en la obtención de una calificación de 97 puntos y la Medalla de Oro. Además, se convirtió en el único ejemplar argentino en ganar los tres trofeos regionales e internacionales más importantes de la competencia: el Trofeo al Malbec de Mendoza, el Trofeo al Malbec Argentino y el Trofeo al Mejor Vino Tinto de la Argentina.

En los reportes de evaluación, los especialistas internacionales describieron a este Malbec como un exponente de asombrosa concentración, destacando la presencia de aromas intensos a grosella negra, tomillo y notas terrosas. En boca, resaltaron sus sabores concentrados de ciruela y especias, acompañados de un alto nivel de frescura.