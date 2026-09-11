"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > A un click > vino

Cuánto sale el vino argentino considerado como el mejor del mundo por el certamen IWC

Un Malbec mendocino se consagró como Campeón Global en el prestigioso certamen International Wine Challenge (IWC). Con la obtención de una calificación de 97 puntos y triple trofeo en Londres. Cuánto sale cada botella?.

La vitivinicultura argentina registró un hito a nivel internacional tras la consagración de un Malbec mendocino como el Campeón Global en el prestigioso certamen International Wine Challenge (IWC). Con la obtención de una calificación de 97 puntos y triple trofeo en Londres, el Huentala Calizo Albar Block 06 2023 se posiciona como un ícono argentino de alto valor.

La competencia, reconocida por aplicar el sistema de cata a ciegas más riguroso de la industria, coronó a la etiqueta Huentala Calizo Albar Block 06 2023 como el mejor vino tinto del mundo.

La ceremonia oficial de premiación fue el pasado 8 de septiembre en Londres. El vino producido en Gualtallary superó la etapa final y compitió contra los ganadores de los trofeos del resto de las regiones vitivinícolas del planeta, logrando imponerse sobre grandes íconos globales frente a un jurado de primer nivel compuesto por Masters of Wine, Master Sommeliers y críticos internacionales.

Te puede interesar...

Valor de mercado y disponibilidad del vino argentino

Debido a su complejo proceso de elaboración y al tamaño del viñedo del cual provienen las uvas, la disponibilidad de este vino es restrictiva. La producción general de esta línea de alta gama oscila apenas entre las 1.200 y 1.500 unidades en total.

Específicamente para la añada 2023, que fue la premiada, la bodega lanzó al mercado una partida limitada de tan solo 1.100 botellas numeradas. Esta exclusividad y su reciente posicionamiento global establece su valor comercial directo al público en $180.000 por botella.

Puntaje superlativo y triple trofeo

El desempeño del vino mendocino en el certamen se tradujo en la obtención de una calificación de 97 puntos y la Medalla de Oro. Además, se convirtió en el único ejemplar argentino en ganar los tres trofeos regionales e internacionales más importantes de la competencia: el Trofeo al Malbec de Mendoza, el Trofeo al Malbec Argentino y el Trofeo al Mejor Vino Tinto de la Argentina.

En los reportes de evaluación, los especialistas internacionales describieron a este Malbec como un exponente de asombrosa concentración, destacando la presencia de aromas intensos a grosella negra, tomillo y notas terrosas. En boca, resaltaron sus sabores concentrados de ciruela y especias, acompañados de un alto nivel de frescura.

Temas

Te puede interesar