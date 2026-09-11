La vitivinicultura argentina registró un hito a nivel internacional tras la consagración de un Malbec mendocino como el Campeón Global en el prestigioso certamen International Wine Challenge (IWC). Con la obtención de una calificación de 97 puntos y triple trofeo en Londres, el Huentala Calizo Albar Block 06 2023 se posiciona como un ícono argentino de alto valor.
Cuánto sale el vino argentino considerado como el mejor del mundo por el certamen IWC
Un Malbec mendocino se consagró como Campeón Global en el prestigioso certamen International Wine Challenge (IWC). Con la obtención de una calificación de 97 puntos y triple trofeo en Londres. Cuánto sale cada botella?.