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Vialidad Nacional pide máxima precaución en las rutas por el temporal

La Dirección Nacional de Vialidad advirtió sobre lluvias, aguanieve y la posibilidad de formación de hielo en distintos sectores de la provincia.

La Dirección Nacional de Vialidad, a través de su Noveno Distrito San Juan, emitió un alerta a la comunidad ante las condiciones climáticas adversas que afectan a gran parte de la provincia.

Según los últimos informes meteorológicos, se registran lluvias y aguanieve, mientras que existe una alta probabilidad de formación de hielo sobre la calzada, especialmente en los departamentos del norte sanjuanino. De acuerdo con el organismo, estas condiciones podrían mantenerse durante las próximas horas.

Frente a este escenario, Vialidad Nacional solicitó a los conductores transitar con máxima precaución y, siempre que sea posible, evitar los viajes durante la noche hacia los departamentos alejados de la provincia.

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La recomendación alcanza especialmente a quienes tengan previsto desplazarse hacia Jáchal, Calingasta, Iglesia, Valle Fértil, Sarmiento y 25 de Mayo, donde las condiciones de circulación pueden verse afectadas por el temporal.

Recomendaciones para circular con seguridad

Ante la presencia de agua, aguanieve o hielo en la calzada, las autoridades aconsejan:

  • Reducir considerablemente la velocidad y mantener una amplia distancia de frenado con respecto al vehículo que circula adelante.
  • Evitar maniobras bruscas y frenadas repentinas, debido al riesgo de pérdida de control sobre una calzada resbaladiza.
  • Revisar el estado de las luces, los frenos y los limpiaparabrisas antes de iniciar el viaje.
  • Llevar cadenas de manera obligatoria al transitar por sectores de alta montaña.
  • Consultar previamente el estado de las rutas y las condiciones meteorológicas a través de los canales oficiales.

Desde Vialidad Nacional remarcaron la importancia de extremar los cuidados y, ante la posibilidad de postergar un desplazamiento, hacerlo hasta que mejoren las condiciones climáticas.

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