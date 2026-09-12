Vialidad Nacional pide máxima precaución en las rutas por el temporal

La recomendación alcanza especialmente a quienes tengan previsto desplazarse hacia Jáchal, Calingasta, Iglesia, Valle Fértil, Sarmiento y 25 de Mayo, donde las condiciones de circulación pueden verse afectadas por el temporal.
Recomendaciones para circular con seguridad
Ante la presencia de agua, aguanieve o hielo en la calzada, las autoridades aconsejan:
- Reducir considerablemente la velocidad y mantener una amplia distancia de frenado con respecto al vehículo que circula adelante.
- Evitar maniobras bruscas y frenadas repentinas, debido al riesgo de pérdida de control sobre una calzada resbaladiza.
- Revisar el estado de las luces, los frenos y los limpiaparabrisas antes de iniciar el viaje.
- Llevar cadenas de manera obligatoria al transitar por sectores de alta montaña.
- Consultar previamente el estado de las rutas y las condiciones meteorológicas a través de los canales oficiales.
Desde Vialidad Nacional remarcaron la importancia de extremar los cuidados y, ante la posibilidad de postergar un desplazamiento, hacerlo hasta que mejoren las condiciones climáticas.