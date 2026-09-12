Vialidad Nacional pide máxima precaución en las rutas por el temporal

Según los últimos informes meteorológicos, se registran lluvias y aguanieve, mientras que existe una alta probabilidad de formación de hielo sobre la calzada, especialmente en los departamentos del norte sanjuanino. De acuerdo con el organismo, estas condiciones podrían mantenerse durante las próximas horas.

Frente a este escenario, Vialidad Nacional solicitó a los conductores transitar con máxima precaución y, siempre que sea posible, evitar los viajes durante la noche hacia los departamentos alejados de la provincia.