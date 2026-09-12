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Tras los problemas estructurales, la escuela Gascón ya tiene un 86% de avance

La intervención permitirá recuperar y ampliar un establecimiento que presentaba importantes problemas estructurales y que requirió la evacuación de sectores luego del colapso de parte de su cubierta.

La obra integral de la Escuela Esteban Agustín Gascón, ubicada en Niquivil, departamento Jáchal, alcanzó un 86 % de avance. La intervención permitirá recuperar y ampliar un establecimiento que presentaba importantes problemas estructurales y que requirió la evacuación de sectores luego del colapso de parte de su cubierta.

Ante esta situación, se decidió realizar una intervención integral, que contempla tanto la recuperación de los espacios que podían conservarse como la reconstrucción de aquellos sectores cuyo deterioro estructural impedía su refacción.

Actualmente, la obra muestra importantes progresos en los diferentes sectores del establecimiento. Los trabajos incluyen nuevas aulas, sanitarios, galerías y la recuperación del playón polideportivo, además de la refacción de los espacios existentes que se encontraban en condiciones de ser conservados.

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En aquellos sectores donde se detectaron mayores daños estructurales se realiza una reconstrucción completa. Allí estarán ubicadas la Dirección, la Secretaría y dos aulas, que serán ejecutadas nuevamente para garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad.

La intervención también contempla la renovación de las instalaciones eléctricas y sanitarias, mejoras en los espacios de servicio y trabajos destinados a reorganizar y modernizar el funcionamiento general del establecimiento.

Con el 86 % de la obra ejecutada, la Escuela Gascón comienza a mostrar una infraestructura renovada y con mayor capacidad. El objetivo es que estudiantes, docentes y familias de Niquivil cuenten con más espacios y mejores condiciones de seguridad para enseñar y aprender.

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