Tras los problemas estructurales, la escuela Gascón ya tiene un 86% de avance

En aquellos sectores donde se detectaron mayores daños estructurales se realiza una reconstrucción completa. Allí estarán ubicadas la Dirección, la Secretaría y dos aulas, que serán ejecutadas nuevamente para garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad.

La intervención también contempla la renovación de las instalaciones eléctricas y sanitarias, mejoras en los espacios de servicio y trabajos destinados a reorganizar y modernizar el funcionamiento general del establecimiento.

Con el 86 % de la obra ejecutada, la Escuela Gascón comienza a mostrar una infraestructura renovada y con mayor capacidad. El objetivo es que estudiantes, docentes y familias de Niquivil cuenten con más espacios y mejores condiciones de seguridad para enseñar y aprender.