La obra integral de la Escuela Esteban Agustín Gascón, ubicada en Niquivil, departamento Jáchal, alcanzó un 86 % de avance. La intervención permitirá recuperar y ampliar un establecimiento que presentaba importantes problemas estructurales y que requirió la evacuación de sectores luego del colapso de parte de su cubierta.
Tras los problemas estructurales, la escuela Gascón ya tiene un 86% de avance
La intervención permitirá recuperar y ampliar un establecimiento que presentaba importantes problemas estructurales y que requirió la evacuación de sectores luego del colapso de parte de su cubierta.