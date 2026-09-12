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Colapinto cerró la tercera práctica en el undécimo puesto

Franco Colapinto tuvo una positiva tercera práctica libre del Gran Premio de España en Madrid y finalizó por encima de su compañero.

Franco Colapinto tuvo una positiva tercera práctica libre del Gran Premio de España en Madrid y finalizó en el undécimo lugar, en una sesión que estuvo marcada por una bandera roja tras un fuerte accidente protagonizado por Lewis Hamilton.

La actividad comenzó a las 7:30, con el inicio de la tercera y última sesión de entrenamientos en el circuito Madring. Durante los primeros minutos, el piloto argentino logró ubicarse entre los diez mejores y llegó a ocupar el décimo puesto tras 20 minutos de actividad.

Sin embargo, a las 7:54, la sesión debió ser interrumpida con bandera roja luego de que Lewis Hamilton sufriera un fuerte accidente cuando habían transcurrido casi 24 minutos.

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La actividad permaneció detenida durante varios minutos debido a las condiciones del circuito. Finalmente, a las 8:33, los pilotos pudieron volver a salir a pista, aunque solo quedaron 15 minutos para completar los últimos simulacros de clasificación.

En el reinicio, Colapinto marcó un tiempo de 1:34,957, registro que lo dejó momentáneamente en el decimotercer lugar, a casi dos segundos del entonces líder, Charles Leclerc.

El argentino logró mejorar sobre el final. A falta de cinco minutos para la bandera a cuadros, giró en 1:34,346 y escaló hasta el décimo puesto, a un segundo y medio del líder, que en ese momento era George Russell.

Finalmente, con el cronómetro en cero, Colapinto terminó undécimo, en una actuación que dejó buenas sensaciones de cara a la clasificación.

El mejor tiempo de la sesión quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, quien encabezó los entrenamientos en Madrid.

La jornada continuará con la clasificación del Gran Premio de España, donde Colapinto buscará aprovechar el buen rendimiento mostrado durante la última práctica para conseguir una buena posición de partida.

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