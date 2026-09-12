Colapinto cerró la tercera práctica en el undécimo puesto

La actividad permaneció detenida durante varios minutos debido a las condiciones del circuito. Finalmente, a las 8:33, los pilotos pudieron volver a salir a pista, aunque solo quedaron 15 minutos para completar los últimos simulacros de clasificación.

En el reinicio, Colapinto marcó un tiempo de 1:34,957, registro que lo dejó momentáneamente en el decimotercer lugar, a casi dos segundos del entonces líder, Charles Leclerc.

El argentino logró mejorar sobre el final. A falta de cinco minutos para la bandera a cuadros, giró en 1:34,346 y escaló hasta el décimo puesto, a un segundo y medio del líder, que en ese momento era George Russell.

Finalmente, con el cronómetro en cero, Colapinto terminó undécimo, en una actuación que dejó buenas sensaciones de cara a la clasificación.

El mejor tiempo de la sesión quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, quien encabezó los entrenamientos en Madrid.

La jornada continuará con la clasificación del Gran Premio de España, donde Colapinto buscará aprovechar el buen rendimiento mostrado durante la última práctica para conseguir una buena posición de partida.