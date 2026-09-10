Cada vez más personas consideran a sus perros como integrantes de la familia y destinan tiempo y recursos a cuidar su salud. Sin embargo, a la hora de combatir pulgas y garrapatas, el principal obstáculo en la práctica veterinaria ya no es encontrar un producto eficaz, sino mantener la protección de forma continua durante todo el año.
Cómo cuidar a las mascotas de las picaduras de garrapatas
Un error común es creer que estos parásitos son un problema exclusivo de los meses cálidos o de perros con acceso a jardines. La realidad es que pulgas y garrapatas sobreviven durante las cuatro estaciones y afectan tanto a animales que salen al parque como a aquellos que viven en departamentos.