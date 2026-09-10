Cómo cuidar a las mascotas de las picaduras de garrapatas

Hasta el 95% de la infestación no se encuentra sobre la mascota, sino en el entorno (pisos, mantas y sofás) en forma de huevos, larvas y pupas. Apenas el 5% restante corresponde a las pulgas adultas que vemos sobre el animal.

Para cuando notamos la presencia de pulgas, estas ya han estado desarrollándose en el hogar durante uno o dos meses. Eliminar la plaga por completo puede demandar hasta tres meses de tratamiento continuo.

"Cuando la protección se interrumpe, el ciclo de los parásitos puede continuar y comprometer el resultado esperado. La continuidad es un aspecto fundamental de cualquier estrategia preventiva", asegura Walter Comas, Médico Veterinario y Director de la Unidad de Negocios de Animales de Compañía de MSD Salud Animal.

Las garrapatas deben atacarse de raíz para no causar dañor o problemas de salud en los perros.

Las pulgas causan desde irritación severa hasta dermatitis alérgica por picadura. Por su parte, las garrapatas actúan como vectores de graves enfermedades. En Argentina, la ehrlichiosis (transmitida por garrapatas y con alta prevalencia en provincias como Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe) avanza de forma silenciosa. Sin síntomas visibles durante meses, cuando se manifiesta puede desencadenar fiebre, decaimiento, pérdida de peso y hemorragias graves.