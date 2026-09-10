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La receta más rica de ensalada de frutas: con yogur y miel

Disfruta de una ensalada de frutas distinta con una salsa de yogur, miel y ralladura de limón. Una receta perfecta como postre rápido y nutritivo.

Esta receta de ensalada de frutas no es la típica fruta picada y servida así nomás. La diferencia está en la salsa que consiste en una mezcla de yogur natural, miel, ralladura de limón y un toque de vainilla. Se prepara en 10 minutos y no necesita cocción. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (4 porciones)

Para la salsa:

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-1 taza (200 g) de yogur natural

-2 cucharadas de miel

-1 cucharadita de ralladura de limón o naranja

-½ cucharadita de esencia de vainilla

Para la fruta (elegí las que te gusten):

-1 banana

-1 manzana o pera

-1 taza de frutillas o arándanos, frambuesas

-1 naranja o mandarina

(Opcional) ½ taza de uvas, kiwi, mango, durazno, o lo que tengas en casa

(Opcional) Hojas de menta para decorar

  • En un bowl chico, mezclá el yogur con la miel, la ralladura de cítrico y la vainilla. Probá y ajustá el dulzor (si querés más dulce, agregá más miel; si más ácido, más ralladura). Dejá reposar en la heladera mientras preparás las frutas.
  • Lavá y pelá las frutas que lleven cáscara. Cortá todo en trozos del tamaño de un bocado.
  • Si vas a servir todo junto, poné todas las frutas en una ensaladera, agregá la salsa y mezclá suavemente con una espátula. Si preferís que quede más vistoso, serví las frutas en copas individuales y poné la salsa por encima o al lado.
  • Decorá con hojas de menta fresca y, si querés, agregá un poco de granola, coco rallado o frutos secos picados para darle textura. ¡Y listo!

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