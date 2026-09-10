La receta más rica de ensalada de frutas: con yogur y miel

-1 taza (200 g) de yogur natural
-2 cucharadas de miel
-1 cucharadita de ralladura de limón o naranja
-½ cucharadita de esencia de vainilla
Para la fruta (elegí las que te gusten):
-1 banana
-1 manzana o pera
-1 taza de frutillas o arándanos, frambuesas
-1 naranja o mandarina
(Opcional) ½ taza de uvas, kiwi, mango, durazno, o lo que tengas en casa
(Opcional) Hojas de menta para decorar
- En un bowl chico, mezclá el yogur con la miel, la ralladura de cítrico y la vainilla. Probá y ajustá el dulzor (si querés más dulce, agregá más miel; si más ácido, más ralladura). Dejá reposar en la heladera mientras preparás las frutas.
- Lavá y pelá las frutas que lleven cáscara. Cortá todo en trozos del tamaño de un bocado.
- Si vas a servir todo junto, poné todas las frutas en una ensaladera, agregá la salsa y mezclá suavemente con una espátula. Si preferís que quede más vistoso, serví las frutas en copas individuales y poné la salsa por encima o al lado.
- Decorá con hojas de menta fresca y, si querés, agregá un poco de granola, coco rallado o frutos secos picados para darle textura. ¡Y listo!