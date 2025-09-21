El ejercicio que se puede hacer para calmar la ansiedad

Cómo se manifiesta la ansiedad

La ansiedad se manifiesta de manera distinta en cada caso, por lo cual no siempre tiene que darse la hiperactivación mencionada, sino que la persona puede sentirse muy cansada. Padilla indica que, en general, se producen cambios:

A nivel vascular: mayor presión sistólica y frecuencia cardiaca.

mayor presión sistólica y frecuencia cardiaca. A nivel muscular: tensión, presión en el pecho, entumecimiento de las extremidades, cansancio.

tensión, presión en el pecho, entumecimiento de las extremidades, cansancio. A nivel respiratorio: suele haber hiperventilación o suspiros excesivos.

Asimismo, añadió que algo muy normal en la ansiedad es el insomnio, que tiene relación con los síntomas psicológicos de preocupación, de obsesión y de miedo:

Preocupación porque se busca una solución para el problema que existe.

porque se busca una solución para el problema que existe. Obsesión porque se piensa en esas soluciones, pero no terminan de aplicarse a la vida real.

porque se piensa en esas soluciones, pero no terminan de aplicarse a la vida real. Miedo porque se evalúa la fuente del conflicto. “Sirve para paralizarnos o para llevar a cabo una acción enérgica”, afirma el psicoterapeuta.

porque se evalúa la fuente del conflicto. “Sirve para paralizarnos o para llevar a cabo una acción enérgica”, afirma el psicoterapeuta. A nivel emocional, la persona suele experimentar tristeza, angustia, desasosiego e intranquilidad.

Cómo reducir la ansiedad

Padilla detalla que, cuando alguien sufre un estado de ansiedad, una forma de reducirlo es volver a sentarnos y a sentirnos dentro de nosotros a través de todos los sentidos:

Mirar a nuestro alrededor y contemplar cinco objetos: una pantalla, un clip, una foto, cualquier cosa puede servir.

Parar y simplemente escuchar: el tráfico, los pájaros, el aire acondicionado, todos los sonidos a nuestro alcance.

Prestar atención a los olores de alrededor.

Sentir, por ejemplo, el calor o el frescor del ambiente o el peso del cuerpo en nuestro trasero cuando estamos sentados.

La clave está en la respiración

El especialista dijo que, si queremos que la ansiedad disminuya, tenemos que hacer que aumente el nivel del sistema parasimpático, el de la calma y el único proceso voluntario que hay para ello es la respiración.

Respirar profundamente o utilizar técnicas de respiración y meditación tradicional puede conseguir una reducción de la ansiedad en muy poco tiempo, detalla el psicoterapeuta, quien, aclara que esto es una herramienta que hay que trabajar mucho para que sea efectiva en caso de ansiedad.

Lo que recomienda es la respiración en dos pasos, que se basa en lo siguiente: