Día de la meditación: los cinco ingredientes para crear nuevos hábitos gracias a ella

«De este año no pasa que empiece a hacer más deporte», «me propongo leer más», «me encantaría quedar más con mis amigos», «me voy a proponer ver menos el móvil», «me encantaría comer mejor, más saludable y conscientemente»... ¿Te suenan estos propósitos? Generalmente, cuando inicia un nuevo año o un nuevo ciclo, tenemos la necesidad de parar para contactar con nuestros deseos, inquietudes, necesidades. Sin embargo, no siempre lo conseguimos porque no centramos nuestro esfuerzo, acciones e intenciones a largo plazo en ellos sino que, sin ser conscientes, dejamos que se diluyan en el día a día.

¿Por qué no consigo cambiar mis hábitos?