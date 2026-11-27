Luego de estos sucesos, la Virgen Madre le solicitó a Catalina que ideara una medalla que representara lo que había contemplado. Con la aprobación de la Iglesia Católica, las primeras copias fueron presentadas en 1832. La imagen ganó gran notoriedad en Francia y otros países de la región. Catalina Labouré falleció en 1876, y en 1947 fue declarada santa por el Papa Pío XII.

La imagen de la Medalla Milagrosa presenta a la Virgen de pie sobre un globo terráqueo, aplastando una serpiente con sus pies, lo que sugiere la victoria sobre el mal y el pecado. Sus brazos se encuentran extendidos y se proyectan detrás de ella, rayos de luz que iluminan el planeta, en representación de la gracia divina. Rodea esta escena la frase que había leído Catalina en una de sus visiones.

Oración a la Virgen de la Medalla Milagrosa para pedir su ayuda

Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa que te manifestaste a Santa Catalina Labouré, como mediadora de todas las gracias, atiende a mi plegaria. En tus manos maternales dejo todos mis intereses espirituales y temporales y te confío en particular la gracia que me atrevo a implorar de tu bondad, para que la encomiendes a tu Divino Hijo y le ruegues concedérmela si es conforme a su Voluntad y ha de ser para bien de mi alma.

Eleva tus manos al Señor y vuélvelas luego hacia mi Virgen Poderosa. Envuélveme en los rayos de tus gracias para que a la luz y al calor de esos rayos, me vaya desapegando de las cosas terrenas y pueda marchar con gozo en tu seguimiento, hasta el día en que me acojas en las puertas del Cielo.

Amén