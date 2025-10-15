Científicos otra vez recomiendan limitar el consumo de carne roja

Qué propone la “dieta de salud planetaria”

El concepto detrás de este informe es la llamada “dieta de salud planetaria”, un modelo alimentario diseñado no solo para mejorar la salud humana, sino también para proteger los recursos del planeta. Este enfoque busca un equilibrio entre nutrición adecuada, sostenibilidad ambiental y seguridad alimentaria global.

Según los expertos, la alimentación ideal debería distribuirse de la siguiente manera:

Verduras: 200 gramos diarios.

200 gramos diarios. Frutas: 300 gramos.

300 gramos. Cereales integrales: 210 gramos.

210 gramos. Lácteos: alrededor de 250 gramos.

alrededor de 250 gramos. Pescados o mariscos: 30 gramos.

30 gramos. Carnes blancas (como pollo o pavo): 30 gramos.

30 gramos. Carne roja (res, cerdo o cordero): máximo 15 gramos por día.

Estas cifras son prácticamente idénticas a las recomendadas en 2019, aunque se basan en nueva evidencia científica obtenida en los últimos años.

Los autores subrayan que reducir el consumo de carne roja no significa eliminarla por completo, sino ajustar las proporciones para priorizar las fuentes vegetales de proteínas, como las legumbres, los frutos secos y los cereales integrales.

La polémica detrás de la carne roja

La recomendación de limitar drásticamente la carne no es nueva, pero sigue generando controversia. Cuando el informe original se publicó en 2019, las principales asociaciones agroalimentarias lo calificaron de “exagerado” y “poco realista”. Sin embargo, la comunidad científica lo recibió favorablemente, destacando que sus conclusiones se basan en una revisión amplia de la evidencia disponible.

El debate no se limita a la nutrición. El informe también plantea un desafío ambiental: la ganadería es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero y requiere grandes cantidades de agua y tierra. Reducir la dependencia de la carne, según los expertos, podría mejorar la sostenibilidad del sistema alimentario global.

Aun así, los investigadores reconocen que las recomendaciones deben adaptarse a los contextos locales, considerando factores culturales, económicos y el acceso a alimentos saludables.

“Las desigualdades en el acceso a productos frescos siguen siendo un obstáculo. Es importante que las estrategias de salud pública incluyan políticas que faciliten una alimentación equilibrada y accesible para todos”, subrayaron los autores.

Evidencia científica sólida

El nuevo informe revisa estudios epidemiológicos y clínicos recientes que confirman la relación entre el consumo elevado de carne roja o procesada y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer, especialmente el colorrectal.

En cambio, las dietas basadas principalmente en plantas se asocian con menores tasas de mortalidad prematura, mejor control del peso corporal, reducción del colesterol LDL y mayor longevidad.

Los expertos insisten en que la transición hacia una dieta más vegetal no requiere eliminar grupos de alimentos, sino reequilibrar la proporción: más legumbres, frutas y verduras; menos carnes y azúcares añadidos.

Más allá de la salud, el impacto ambiental

La comisión subraya que el modo en que producimos y consumimos alimentos influye directamente en el clima y los ecosistemas. La agricultura intensiva y la ganadería extensiva representan más de un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Por eso, promover una alimentación sostenible es también una estrategia ambiental urgente.

Los investigadores concluyen que una reducción del 50% en el consumo global de carne roja y un aumento similar en el consumo de vegetales y granos integrales podría evitar millones de muertes prematuras al año y reducir significativamente el impacto climático.

Hacia una alimentación más consciente

El mensaje central del informe es claro: la salud humana y la del planeta están estrechamente conectadas. Adoptar una dieta más vegetal no solo reduce el riesgo de enfermedades crónicas, sino que también contribuye a un futuro alimentario más sostenible.

Comer menos carne —pero de mejor calidad—, elegir productos frescos y locales y reducir los ultraprocesados son pasos clave hacia ese objetivo.

“No se trata de eliminar la carne, sino de entender que debe ocupar un lugar mucho más pequeño en nuestro plato”, concluye el informe.