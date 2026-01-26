Cómo hacer una Lasaña con panqueques caseros: la receta de la abuela para comer en 30 minutos

Receta de la lasaña con panqueques caseros

Ingredientes:

Para los panqueques:

1/2 l de leche

1 taza de harina

2 huevos

2 cdas. de aceite

Sal

Para la salsa:

400 g de carne molida

1 cebolla

1 morrón

1 diente de ajo

400 g de puré de tomate

Condimentos: orégano, ají molido, pimentón, comino.

Para el relleno:

Crema de leche

Jamón en fetas

Queso en fetas

Queso de rallar

Cómo preparar la receta de lasaña con panqueques caseros

Panqueques:

Primero, prepara los panqueques. Coloca todos los ingredientes en una licuadora.

Una vez integrados, cocina las porciones en una sartén untada con un chorrito de aceite, de ambos lados.

Salsa boloñesa:

Para la salsa boloñesa, sofríe las verduras picadas y condiméntalas.

Luego, agrega la carne molida y sazona con pimentón, ají, sal y pimienta.

Vierte el puré de tomates y deja que se cocine.

Relleno y armado:

Cuando la salsa esté lista, comienza a armar la lasaña. Cubre la base de la fuente con panqueques caseros o masa para lasaña comprada y colócale la crema de leche, la salsa, el jamón y el queso.

Repite el proceso hasta que se terminen los panqueques. Por arriba, termina con salsa y queso en fetas y de rallar.

Cocina la lasaña en el horno a 180 ºC hasta que el queso en fetas se derrita y el de rallar se gratine.