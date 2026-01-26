Cómo hacer una Lasaña con panqueques caseros: la receta de la abuela para comer en 30 minutos

Receta de la lasaña con panqueques caseros
Ingredientes:
Para los panqueques:
1/2 l de leche
1 taza de harina
2 huevos
2 cdas. de aceite
Sal
Para la salsa:
400 g de carne molida
1 cebolla
1 morrón
1 diente de ajo
400 g de puré de tomate
Condimentos: orégano, ají molido, pimentón, comino.
Para el relleno:
Crema de leche
Jamón en fetas
Queso en fetas
Queso de rallar
Cómo preparar la receta de lasaña con panqueques caseros
Panqueques:
Primero, prepara los panqueques. Coloca todos los ingredientes en una licuadora.
Una vez integrados, cocina las porciones en una sartén untada con un chorrito de aceite, de ambos lados.
Salsa boloñesa:
Para la salsa boloñesa, sofríe las verduras picadas y condiméntalas.
Luego, agrega la carne molida y sazona con pimentón, ají, sal y pimienta.
Vierte el puré de tomates y deja que se cocine.
Relleno y armado:
Cuando la salsa esté lista, comienza a armar la lasaña. Cubre la base de la fuente con panqueques caseros o masa para lasaña comprada y colócale la crema de leche, la salsa, el jamón y el queso.
Repite el proceso hasta que se terminen los panqueques. Por arriba, termina con salsa y queso en fetas y de rallar.
Cocina la lasaña en el horno a 180 ºC hasta que el queso en fetas se derrita y el de rallar se gratine.