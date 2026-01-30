Para qué sirve mezclar sal con bicarbonato y cómo usarlo para limpiar

Además de su uso en la limpieza, la mezcla de sal y bicarbonato ha encontrado un lugar en el cuidado personal. Uno de los usos más difundidos es la preparación de baños de pies, que se han popularizado como alivio tras largas jornadas laborales. También se emplea en soluciones salinas para lavados nasales, donde la presencia de una pizca de bicarbonato es considerada el estándar de oro en medicina preventiva, aunque con recomendaciones estrictas de precaución.

Cómo aplicar la sal con bicarbonato para limpiar

La mezcla se utiliza en distintas proporciones según el tipo de limpieza que se desee realizar en el hogar. Existen varias formas de preparación, adaptadas a necesidades específicas.

Para obtener una pasta limpiadora de uso general, se recomienda mezclar dos cucharadas de bicarbonato con una cucharada de sal. Luego, se añade agua caliente poco a poco hasta lograr una pasta de textura manejable. Esta preparación resulta eficaz para limpiar azulejos, superficies de acero inoxidable y eliminar manchas difíciles en diversas áreas de la casa.

Cuando se trata de limpiar el inodoro o el baño, la fórmula varía: Los especialistas explican que se utilizan partes iguales de sal y bicarbonato, por ejemplo, 250 gramos de cada ingrediente. La mezcla se espolvorea directamente en el inodoro y, de forma opcional, se pueden añadir unas cucharadas de aceite neutro para facilitar la dispersión. Se recomienda dejar actuar varias horas o durante toda la noche antes de enjuagar.

Estos métodos permiten abordar la suciedad persistente y los malos olores, utilizando productos básicos de la despensa para lograr una limpieza eficiente y económica.

Otros ingredientes naturales que ayudan a la limpieza de casa

La utilización de cáscaras de naranja hervidas en vinagre blanco se ha popularizado como una alternativa ecológica y eficaz para la limpieza del hogar. Este método permite crear un limpiador multiuso a partir de ingredientes naturales, aportando beneficios tanto para la limpieza como para el cuidado ambiental.

El vinagre blanco, conocido por su capacidad desinfectante y desengrasante, elimina bacterias, hongos y restos de suciedad en superficies no porosas. Las cáscaras de naranja, por su parte, liberan aceites esenciales ricos en limoneno, un compuesto que intensifica la acción limpiadora y neutraliza los malos olores. El resultado es una solución que desinfecta, desodoriza y deja un aroma cítrico fresco en los ambientes.

Este preparado puede aplicarse sobre mesadas, pisos, azulejos, vidrios, muebles de cocina y electrodomésticos, convirtiéndose en un producto versátil para la limpieza diaria. Además, el aprovechamiento de las cáscaras fomenta la reducción de residuos y promueve una limpieza más sostenible y responsable con el ambiente.

Entre los principales beneficios se destacan la eliminación de bacterias, hongos y grasa, la neutralización de malos olores, el perfume cítrico persistente, la reutilización de residuos orgánicos y la reducción del uso de productos químicos industriales.