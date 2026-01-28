Luna llena del 1 de febrero: cómo impacta en cada signo y qué energías se activan

Para Aries, esta luna llena pone el foco en los vínculos personales y profesionales. Es un período de definiciones en relaciones que venían en tensión. La energía impulsa a tomar decisiones claras y a equilibrar el impulso con la escucha.

Tauro

Tauro sentirá el impacto en la rutina diaria, el trabajo y la salud. El plenilunio invita a revisar hábitos, cargas excesivas y formas de organización. Puede haber revelaciones relacionadas con el bienestar físico y emocional.

Géminis

La luna llena activa la creatividad, la expresión y el deseo. Para Géminis, es un momento propicio para dar forma a proyectos personales, cerrar etapas afectivas o reconocer qué genera auténtico entusiasmo y qué ya no.

Cáncer

Este evento lunar toca fibras profundas en Cáncer, especialmente en el ámbito del hogar y la familia. Se intensifican las emociones y pueden surgir conversaciones necesarias para sanar vínculos o redefinir espacios de pertenencia.

Leo

Leo experimenta una fuerte activación en la comunicación. La luna llena favorece conversaciones importantes, acuerdos y revelaciones. También puede marcar el cierre de una etapa mental o la necesidad de expresar una verdad postergada.

Virgo

Para Virgo, el foco está en los recursos, la economía y el valor personal. El plenilunio invita a tomar conciencia sobre la relación con el dinero, el merecimiento y la estabilidad. Es un buen momento para ordenar prioridades.

Libra

La luna llena impacta de lleno en Libra, iluminando la identidad, las decisiones personales y el rumbo vital. Se trata de un punto de inflexión que puede traer claridad sobre quién se es y qué se desea sostener de ahora en más.

Escorpio

Escorpio vive esta lunación de manera introspectiva. Se activan procesos inconscientes, finales silenciosos y cierres emocionales profundos. Es un momento ideal para soltar cargas del pasado y priorizar el descanso y la introspección.

Sagitario

Para Sagitario, la luna llena moviliza el ámbito social, los proyectos colectivos y las amistades. Puede haber definiciones en grupos o la culminación de un objetivo compartido. La energía invita a replantear el sentido de pertenencia.

Capricornio

El impacto se siente en el plano profesional y en la proyección pública. Capricornio puede enfrentar decisiones laborales importantes, reconocimientos o finales de etapa. La luna llena pide coherencia entre ambición y propósito personal.

Acuario

Acuario recibe una energía expansiva que activa los ideales, los estudios y la visión de futuro. Es un momento de revelaciones que pueden cambiar creencias, planes o la forma de mirar el mundo. Se favorecen los cierres intelectuales.

Piscis

Para Piscis, el plenilunio toca temas sensibles como la intimidad, los apegos y los procesos emocionales compartidos. La luna llena invita a soltar dependencias y a sanar vínculos desde una mayor conciencia emocional.