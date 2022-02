Aprendé a hacerle el mantenimiento del dispenser de agua

Hacé la limpieza de forma correcta

Antes de iniciar la limpieza y el mantenimiento es fundamental que lo desenchufes. Además de leer las instrucciones y recomendaciones del fabricante. Lo primero es vaciarlo, sacando el chorro hasta que no quede más agua. Después llenar el depósito interior con agua y 1/2 cucharada de lavandina, de acuerdo con lo especificado en muchos manuales de uso.

Otra alternativa es usar vinagre en lugar de lavandina. Con cualquiera de las dos soluciones conviene dejarlas reposar dentro de la máquina por 10 minutos. Después abrir la canilla hasta eliminar toda la solución. Al final es conveniente hacer un segundo enjuague solo con agua.

Tirá el agua acumulada en la cubeta frontal

Los dispensers suelen tener una cubeta en la parte de adelante, justo debajo de la salida, para recoger el sobrante que se derrama o gotea. Si se deja mucho tiempo el líquido ahí, pueden desarrollarse bacterias y hongos.

Además, es conveniente lavar con agua y jabón dicho depósito, así como la rejilla que tiene la cubeta. Esta debe lavarse con agua caliente y vinagre para evitar la proliferación de microorganismos. Como se trata de una parte plástica, no conviene usar productos químicos que puedan alterar sus características.

Desinfectá el bidón

En muchas ocasiones, en especial cuando se quiere reducir el consumo de plástico, es mejor optar por tener un solo bidón y recargarlo con agua cada vez que esta se acabe. Sin embargo, es importante hacer limpiezas frecuentes al interior del bidón por salubridad.

Para desinfectarlo y asearlo conviene usar agua y jabón. Podés emplear detergente normal y un cepillo para acceder a las zonas difíciles. Además, con agua caliente hacer un último enjuague.

Limpiá las rejillas traseras

Por lo general, una vez que se ubica el dispensador en un lugar, no es común moverlo. No obstante, es conveniente de vez en cuando limpiar su parte trasera, pues allí se ubican unas rejillas que tienden a acumular polvo. Podés usar un cepillo suave para remover esta suciedad.

Mantenelo limpio

Es un elemento que todo el tiempo está en contacto con las manos de las personas, por lo que tiende a ensuciarse.

No dejes pasar mucho tiempo con la misma agua

El agua no debe durar más de 30 días en él, pues puede acumular bacterias. Asimismo, es preciso no extender mucho la limpieza de las rejillas y los filtros, en caso de tenerlos. Para evitar el crecimiento de moho, no conviene tener el aparato en una zona en la que reciba luz solar directa.

Por último, evitá mojar el aparato, ya que generarás daños en su sistema eléctrico. Tener cuidado con el cable y, si se encuentra en mal estado, repararlo inmediatamente.

Fuente: Mejor con salud