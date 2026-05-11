Posibles cortes de agua por maniobras en el Acueducto Alto Albardón

Zonas afectadas

El servicio se verá posiblemente afectado en:

Villa San Martín

Villa San Miguel

Campo Afuera

Calle Nacional

Calle La Laja

Zonas aledañas

Recomendaciones para los vecinos

Se recuerda a la población que los tanques de reserva domiciliarios están diseñados para afrontar eventos de estas características por un periodo superior a las 24 horas, siempre y cuando se realice un uso racional y solidario del agua potable. Se recomienda limitar el uso del recurso a tareas esenciales como higiene y consumo humano hasta que el sistema se normalice.