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Posibles cortes de agua por maniobras en el Acueducto Alto Albardón

Este lunes 11 de mayo se realizan trabajos en las cisternas del acueducto, lo que podría afectar el suministro en varias zonas del departamento. Piden extremar el cuidado de las reservas domiciliarias.

Personal técnico llevará adelante este lunes 11 de mayo una serie de maniobras de mantenimiento en las cisternas del Acueducto Alto Albardón. Debido a estas tareas, se informó que el servicio de agua potable podría verse afectado por falta de presión o cortes temporales en diversos puntos del departamento.

Zonas afectadas

El servicio se verá posiblemente afectado en:

  • Villa San Martín

  • Villa San Miguel

  • Campo Afuera

  • Calle Nacional

  • Calle La Laja

  • Zonas aledañas

Recomendaciones para los vecinos

Se recuerda a la población que los tanques de reserva domiciliarios están diseñados para afrontar eventos de estas características por un periodo superior a las 24 horas, siempre y cuando se realice un uso racional y solidario del agua potable. Se recomienda limitar el uso del recurso a tareas esenciales como higiene y consumo humano hasta que el sistema se normalice.

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