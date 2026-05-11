Personal técnico llevará adelante este lunes 11 de mayo una serie de maniobras de mantenimiento en las cisternas del Acueducto Alto Albardón. Debido a estas tareas, se informó que el servicio de agua potable podría verse afectado por falta de presión o cortes temporales en diversos puntos del departamento.
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Posibles cortes de agua por maniobras en el Acueducto Alto Albardón
Este lunes 11 de mayo se realizan trabajos en las cisternas del acueducto, lo que podría afectar el suministro en varias zonas del departamento. Piden extremar el cuidado de las reservas domiciliarias.