Los camaristas, a un paso de declarar nula la causa del joven acusado de violar a la hija del ex diputado

Durante la mañana de jueves, José Atenágoras Vega, Maximiliano Blegman y Ernesto Kerman definirán la situación del proceso que llevó a Sebastián Merino a la cárcel, acusado de abuso sexual agravado con acceso carnal contra la hija del ex diputado Alfredo Castillo.

El tema a tratar será la declaración de nulidad del proceso, pedido solicitado por el abogado defensor del joven, Antonio Falcón y apoyado por la Fiscalía (a cargo de Carlos Rodríguez). Según adelantaron fuentes judiciales, los tres magistrados están a favor de declarar nulo este proceso que se inició a principios de este año cuando el ex diputado declaró que su hija había sido violada.

El conflicto comenzó cuando Adarvez dictó de inmediato el procesamiento y el traslado al penal del joven sin pruebas concretas. Según la Fiscalía, hubo consentimiento en la relación sexual por lo cual no se cometió delito. Asimismo, se conoció que el denunciante del hecho ultrajante había sido Alfredo Castillo (el ex diputado) pero al tratarse de un delito de instancia privada no puede seguir su curso ya que es la víctima quien debe denunciar.

Se sospecha (y están recolectando evidencia al respecto) que el juez Guillermo Adarvez fue quien habría ingresado (o autorizado) la firma de la joven posterior al inicio del expediente. Este episodio podría constarle un pedido de Jury para su destitución.