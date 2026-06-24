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Ischigualasto: realizan trabajos de mantenimiento de cara al receso invernal

El Parque que recibe a miles de turistas para las fechas de vacaciones se encuentra realizando trabajos de mantenimiento y acondicionamiento.

De cara al receso invernal, el Parque Provincial Ischigualasto avanza con una serie de trabajos de mantenimiento y acondicionamiento para recibir a visitantes de todo el país. Las tareas abarcan mejoras en distintos sectores del predio, con el objetivo de brindar una experiencia segura y confortable para las familias que eligen conocer uno de los paisajes más emblemáticos de San Juan.

El trabajo cotidiano del personal del parque incluye intervenciones en infraestructura, acondicionamiento de espacios de uso común, mantenimiento de senderos y sectores de circulación, además de acciones orientadas a optimizar los servicios destinados a los turistas.

La preparación también contempla la capacitación permanente de los equipos que forman parte de Ischigualasto. Los agentes participan de instancias de formación vinculadas a la atención al visitante, seguridad, primeros auxilios y actualización de conocimientos, fortaleciendo la calidad del servicio y el cuidado del patrimonio natural y científico.

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Estas acciones forman parte del trabajo sostenido que permite que Ischigualasto continúe consolidándose como uno de los principales destinos turísticos de la provincia, combinando conservación, conocimiento y experiencias para toda la familia.

Experiencias para disfrutar en vacaciones de invierno:

Durante las vacaciones de invierno, las familias podrán recorrer el Circuito Tradicional, una experiencia de aproximadamente tres horas que permite descubrir geoformas emblemáticas como El Hongo, Valle Pintado y la Cancha de Bochas. También se ofrecen propuestas de senderismo como la Caminata al Cerro Morado, recorridos en bicicleta y el Circuito Río Salado, alternativas que invitan a disfrutar del paisaje y la naturaleza en un entorno único.

Además, Ischigualasto ofrece una de sus experiencias más especiales: el Circuito de Luna Llena. En los meses de junio y julio, este circuito se realiza los días 27, 28, 29 y 30 de cada mes. Las reservas se realizan por teléfono o WhatsApp a los números 264-4570879, 264-4186119 y 264-4433397, sujetas a las condiciones climáticas al momento de cada excursión.

El parque permanece abierto durante todo el año y, en invierno, adapta sus horarios para facilitar las visitas y ofrecer experiencias pensadas para compartir en familia.

Para más información ingresar a https://www.ischigualasto.gob.ar

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