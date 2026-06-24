Una banda usurpó una vivienda en Capital y desde ahi vendían drogas

Según consta en la causa, los sujetos la amenazaron de muerte y le exigieron que abandonara la propiedad, asegurándole que la vivienda “ahora era de ellos” y que la utilizarían para alquilar y vender drogas. Antes de retirarse, también se habrían llevado documentación relacionada con el inmueble.

A partir de la investigación, la Justicia ordenó allanamientos en distintos domicilios de los barrios Echeverría y Costa Canal III.

En uno de los procedimientos realizados en barrio Echeverría fue detenido un hombre de 41 años, identificado como C. Zabaleta. En su habitación los efectivos secuestraron un teléfono celular, una manopla metálica, una balanza de precisión, elementos para armado de cigarrillos y 48 gramos de marihuana distribuidos entre cogollos, picadura y cigarrillos armados. Por el hallazgo de estupefacientes tomó intervención personal de Drogas Ilegales.

En otro domicilio del mismo barrio fue aprehendido O. Zabaleta, de 43 años, a quien le secuestraron su teléfono celular y documentación perteneciente a la vivienda usurpada.

Asimismo, en la casa de una mujer de apellido Tejada, madre de los hermanos Zabaleta, los investigadores encontraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante la toma de la propiedad.

El cuarto allanamiento se realizó en barrio Costa Canal III, donde fueron detenidos un hombre de apellido Barrozo y una mujer de apellido Zabaleta. Esta última recibió el beneficio de prisión domiciliaria debido a que tiene hijos menores de edad a su cargo. En el lugar también se secuestró documentación relacionada con la vivienda en cuestión.

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 2ª, donde permanecen alojados a la espera de la audiencia de formalización. La causa fue caratulada como usurpación agravada por el uso de arma y amenazas.