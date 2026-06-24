San Juan entre las 15 provincias afectadas por la ola de frío extremo

En el caso de la provincia, la advertencia del organismo oficial rige específicamente para el noroeste sanjuanino. Este nivel de alerta amarilla indica que las temperaturas estimadas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud, pero pueden llegar a ser muy peligrosas, especialmente para los grupos más vulnerables como niños, niñas, personas mayores de 65 años y pacientes con enfermedades crónicas.

Las zonas afectadas en todo el país