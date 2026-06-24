El invierno se hace sentir con fuerza en todo el territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo que afecta a distintas zonas de la provincia de Buenos Aires (incluido el AMBA) y a otras 15 provincias de la Argentina, entre las cuales se encuentra San Juan.
San Juan entre las 15 provincias afectadas por la ola de frío extremo
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso que abarca al noroeste sanjuanino y a gran parte del país para este miércoles 24 de junio.