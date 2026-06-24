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San Juan entre las 15 provincias afectadas por la ola de frío extremo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso que abarca al noroeste sanjuanino y a gran parte del país para este miércoles 24 de junio.

El invierno se hace sentir con fuerza en todo el territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo que afecta a distintas zonas de la provincia de Buenos Aires (incluido el AMBA) y a otras 15 provincias de la Argentina, entre las cuales se encuentra San Juan.

En el caso de la provincia, la advertencia del organismo oficial rige específicamente para el noroeste sanjuanino. Este nivel de alerta amarilla indica que las temperaturas estimadas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud, pero pueden llegar a ser muy peligrosas, especialmente para los grupos más vulnerables como niños, niñas, personas mayores de 65 años y pacientes con enfermedades crónicas.

Las zonas afectadas en todo el país

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El mapa del frío extremo para este miércoles 24 de junio comprende las siguientes regiones:

  • San Juan (noroeste)

  • Mendoza (norte) y San Luis (sur, oeste y norte)

  • Córdoba (toda la provincia menos el norte) y La Pampa (centro y este)

  • Buenos Aires (noreste, norte y noroeste) y CABA

  • La Rioja y Santiago del Estero (oeste)

  • Salta (noreste) y Jujuy (sureste)

  • Litoral y Norte completo: Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco

Las autoridades meteorológicas recomiendan a la población extremar los cuidados, evitar la exposición prolongada al aire libre de no ser necesario y mantener los ambientes calefaccionados de manera segura para mitigar los impactos del crudo invierno.

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