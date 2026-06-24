Todo lo que tenés que saber de la gran fogata de San Juan Bautista

El punto de encuentro principal para el encendido del fuego sagrado será el playón del CIC del Barrio Manantial, ubicado en calle Agustín Gómez 201 Oeste, en el distrito de Trinidad. Allí se realizará la tradicional quema de intenciones, donde los asistentes podrán escribir en papeles aquello que desean dejar atrás y sus anhelos para el futuro.

Cronograma completo de las actividades:

20:00 hs – Santa Misa: Se celebrará en la Iglesia Catedral y estará presidida por el arzobispo de San Juan de Cuyo, Monseñor Jorge Lozano.

21:00 hs – Procesión y caravana vehicular: La sagrada imagen de San Juan Bautista será trasladada en una caravana de autos desde el microcentro con rumbo directo hacia el predio de Trinidad.

21:00 hs – Vigilia musical: Mientras se aguarda la llegada de la columna vehicular en el Barrio Manantial, el Ministerio de la Música brindará una intervención artística religiosa.

21:30 hs – Encendido de la fogata: Momento central de la noche en el playón del CIC.

Papelitos al fuego y gastronomía regional

Para garantizar que todos puedan participar del ritual purificador, el municipio dispondrá de un stand de peticiones provisto de papel y lapiceras. Cada vecino podrá depositar allí sus mensajes antes de que sean consumidos por las llamas.