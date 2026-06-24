Con 6 partidos, empiezan a definirse los clasificados de los primeros tres grupos

La jornada comenzará a las 16 (hora argentina) con la definición del Grupo B. Bosnia y Herzegovina y Qatar se enfrentarán en un duelo clave entre el tercero y el cuarto de la zona, respectivamente.

En el mismo horario, Canadá y Suiza, ambos con cuatro puntos, se medirán con el objetivo de asegurar su clasificación a los 16avos de final.

Más tarde, desde las 19, Brasil enfrentará a Escocia. Neymar estará con el plantel, aunque no sería titular.

La Verdeamarela suma cuatro puntos, mientras que los europeos tienen tres, por lo que una victoria podría resultar determinante para ambos en la lucha por la clasificación.

En simultáneo, Marruecos, también con cuatro unidades, jugará ante Haití, ya eliminada, por el Grupo C.

La jornada se cerrará con la definición del Grupo A. Desde las 22, México, ya clasificado a la siguiente ronda, se medirá ante Chequia, que apenas suma un punto, pero todavía mantiene chances de avanzar.

Por su parte, Corea del Sur, con tres unidades, enfrentará a Sudáfrica, que buscará dar el golpe y mantenerse con vida en el certamen.

Partidos del miércoles 24 de junio en el Mundial: hora y canal de TV

16:00 – Bosnia y Herzegovina vs. Qatar por DSports, DGO y Paramount+ y Amazon Prime Video.

por DSports, DGO y Paramount+ y Amazon Prime Video. 16:00 – Suiza vs. Canadá por DSports, DGO, Paramount+, TyC Sports y Amazon Prime Video.

por DSports, DGO, Paramount+, TyC Sports y Amazon Prime Video. 19:00 – Marruecos vs. Haití por DSports, DGO, Paramount+, TyC Sports y Amazon Prime Video.

por DSports, DGO, Paramount+, TyC Sports y Amazon Prime Video. 19:00 – Escocia vs. Brasil por DSports, DGO, Telefe, Paramount+, Disney + Premium, Amazon Prime Video y TyC Sports.

por DSports, DGO, Telefe, Paramount+, Disney + Premium, Amazon Prime Video y TyC Sports. 22:00 - Sudáfrica vs. Corea del Sur por DSports, DGO, Paramount+, TyC Sports y Amazon Prime Video.

por DSports, DGO, Paramount+, TyC Sports y Amazon Prime Video. 22:00 - Chequia vs. México por DSports, DGO,Paramount+ y Amazon Prime Video.

Países clasificados a los 16avos del Mundial

México.

Estados Unidos.

Alemania.

Argentina .

. Francia.

Noruega.

Países eliminados del Mundial