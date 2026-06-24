Una madrugada helada y sin la posibilidad de calefaccionarse fue lo que tuvieron que soportar miles de vecinos del departamento Jáchal este martes 23 de junio. Una grave avería en el sistema operado por la empresa Naturgy San Juan S.A. dejó a oscuras a gran parte de las localidades del norte jachallero durante cinco horas, coincidiendo con una de las jornadas más crudas del invierno, donde el termómetro marcó 5 grados bajo cero.
Jáchal estuvo cinco horas sin luz en una de las madrugadas más frías del año
El masivo corte afectó a miles de usuarios de la zona norte del departamento, con temperaturas que rozaron los 5 grados bajo cero.