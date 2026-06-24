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Jáchal estuvo cinco horas sin luz en una de las madrugadas más frías del año

El masivo corte afectó a miles de usuarios de la zona norte del departamento, con temperaturas que rozaron los 5 grados bajo cero.

Una madrugada helada y sin la posibilidad de calefaccionarse fue lo que tuvieron que soportar miles de vecinos del departamento Jáchal este martes 23 de junio. Una grave avería en el sistema operado por la empresa Naturgy San Juan S.A. dejó a oscuras a gran parte de las localidades del norte jachallero durante cinco horas, coincidiendo con una de las jornadas más crudas del invierno, donde el termómetro marcó 5 grados bajo cero.

Según el informe técnico, la contingencia comenzó cerca de las 5:00 de la mañana debido a la apertura del Distribuidor "Pampa". La falla puntual se localizó en la intersección de calles Noriega y Heredia, provocada por el corte de una fase de media tensión tras el contacto de ramas con la línea eléctrica.

Restablecimiento escalonado

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Aunque Naturgy informó que minutos antes de las 8:00 de la mañana se logró devolver el servicio a la mayor parte de los usuarios, unas diez Subestaciones Transformadoras continuaron fuera de servicio por más tiempo. Las cuadrillas debieron redoblar los trabajos en medio del frío extremo hasta que, finalmente, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) confirmó la normalización total del suministro a las 9:30 horas.

Intimación y posibles sanciones a Naturgy

Ante la magnitud del apagón y el peligro que representaba para los hogares ante las bajas temperaturas, el EPRE intervino de inmediato intimando a la distribuidora a acelerar las reparaciones.

Además, el organismo regulador adelantó que inició una auditoría formal del evento para analizar la aplicación de sanciones económicas a Naturgy. Desde el ente aclararon que, en caso de efectivizarse las multas, el 100% del monto será acreditado de forma directa como una bonificación en las próximas facturas de los usuarios damnificados por el corte.

Fuente: Actualidad Jachallera

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