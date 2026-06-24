Jáchal estuvo cinco horas sin luz en una de las madrugadas más frías del año

Aunque Naturgy informó que minutos antes de las 8:00 de la mañana se logró devolver el servicio a la mayor parte de los usuarios, unas diez Subestaciones Transformadoras continuaron fuera de servicio por más tiempo. Las cuadrillas debieron redoblar los trabajos en medio del frío extremo hasta que, finalmente, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) confirmó la normalización total del suministro a las 9:30 horas.

Intimación y posibles sanciones a Naturgy

Ante la magnitud del apagón y el peligro que representaba para los hogares ante las bajas temperaturas, el EPRE intervino de inmediato intimando a la distribuidora a acelerar las reparaciones.

Además, el organismo regulador adelantó que inició una auditoría formal del evento para analizar la aplicación de sanciones económicas a Naturgy. Desde el ente aclararon que, en caso de efectivizarse las multas, el 100% del monto será acreditado de forma directa como una bonificación en las próximas facturas de los usuarios damnificados por el corte.

Fuente: Actualidad Jachallera