El escándalo que protagonizaron Mauro Icardi y la China Suárez en un boliche de la Costanera Norte sigue sumando capítulos. Tras el episodio con la joven Ekaterina, que derivó en un fuerte cruce dentro del VIP, Yanina Latorre encendió aún más la polémica.
Se destapó la crisis entre Icardi y la China Suárez
Según el relato de Yanina Latorre, la actriz habría golpeado puertas y se habría quejado de múltiples situaciones: “Parece que armó escándalo y golpeó puertas. Se quejó de la chica de Tequila, de los perros, de tener que hacer de niñera y de la mar en coche”.