Se destapó la crisis entre Icardi y la China Suárez

La comunicadora también aseguró que los vecinos de la “casa de los sueños” escucharon discusiones: “Esta mañana se escucharon gritos de la China, me cuenta una vecina de la casa de los sueños”. Según su relato, la actriz habría golpeado puertas y se habría quejado de múltiples situaciones: “Parece que armó escándalo y golpeó puertas. Se quejó de la chica de Tequila, de los perros, de tener que hacer de niñera y de la mar en coche”.

En otro tramo, Latorre recordó que la semana pasada la pareja atravesó una crisis: “La semana pasada... después del episodio de Tequila.... se pelearon, ella parece que se fue a su casa de San Jorge... pero ahora que trascendió todo... ella enloqueció”.

Con tono burlón, cuestionó la actitud de Icardi en redes sociales: “Por eso el carrete ridículo de Tequila, jajaja. ¿Quién va al boliche y hace un book de fotos? De manual”. Y cerró con una comparación que remite a los tiempos del Wandagate: “Acuérdense que Mauro cuando estaba con Wanda también subía carretes y posteos mentirosos”.