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Se destapó la crisis entre Icardi y la China Suárez

Según el relato de Yanina Latorre, la actriz habría golpeado puertas y se habría quejado de múltiples situaciones: “Parece que armó escándalo y golpeó puertas. Se quejó de la chica de Tequila, de los perros, de tener que hacer de niñera y de la mar en coche”.

El escándalo que protagonizaron Mauro Icardi y la China Suárez en un boliche de la Costanera Norte sigue sumando capítulos. Tras el episodio con la joven Ekaterina, que derivó en un fuerte cruce dentro del VIP, Yanina Latorre encendió aún más la polémica.

Desde sus historias de Instagram, la conductora de Sálvese quien pueda (América TV) lanzó una serie de posteos contando la pelea que habría tenido la pareja. “Parece que se reactiva el Wandagate, ¿no? Por suerte Diego está en el mundial, se salva del atún”, escribió en una primera historia.

En otro posteo, Latorre apuntó directamente contra la actriz: “Apareció la chica de Tequila. La China por qué no se la agarra con él en lugar de agredir a la chica. Está comiendo de su propia medicina”.

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La comunicadora también aseguró que los vecinos de la “casa de los sueños” escucharon discusiones: “Esta mañana se escucharon gritos de la China, me cuenta una vecina de la casa de los sueños”. Según su relato, la actriz habría golpeado puertas y se habría quejado de múltiples situaciones: “Parece que armó escándalo y golpeó puertas. Se quejó de la chica de Tequila, de los perros, de tener que hacer de niñera y de la mar en coche”.

En otro tramo, Latorre recordó que la semana pasada la pareja atravesó una crisis: “La semana pasada... después del episodio de Tequila.... se pelearon, ella parece que se fue a su casa de San Jorge... pero ahora que trascendió todo... ella enloqueció”.

Con tono burlón, cuestionó la actitud de Icardi en redes sociales: “Por eso el carrete ridículo de Tequila, jajaja. ¿Quién va al boliche y hace un book de fotos? De manual”. Y cerró con una comparación que remite a los tiempos del Wandagate: “Acuérdense que Mauro cuando estaba con Wanda también subía carretes y posteos mentirosos”.

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