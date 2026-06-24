Cómo eliminar las ojeras y bolsas de los ojos usando manzanilla

Cómo potenciar el efecto de la manzanilla en tu rostro

Aunque el efecto de la manzanilla en el rostro es altamente efectivo, puede ser potenciado si se combina con un buen descanso, siempre aplicando con la piel limpia para no irritar la zona. En concreto, los pasos a seguir son los que se muestran a continuación:

Prepara la infusión: coloca dos bolsitas de té de manzanilla en una taza de agua hirviendo y déjalas reposar durante 5 minutos para que liberen sus propiedades.

Llévalas al frío: coloca las bolsitas en un plato limpio dentro de la heladera durante 10 o 15 minutos para potenciar el efecto desinflamatorio.

Aplica con movimientos suaves: recuéstate y coloca una bolsita sobre cada ojo cerrado.

Tiempo de aplicación: deja actuar el tratamiento casero entre 15 y 20 minutos.

Finaliza: retira las bolsitas y aprovecha el líquido restante como un tónico facial calmante para la piel.

Más allá del remedio casero, existen una serie de hábitos que ayudan a disminuir las ojeras.

Si optas por realizar este truco casero, puedes realizar este proceso unas tres veces por semana, siempre dependiendo de la necesidad de cada persona.

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