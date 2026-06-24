Los Pumas confirmaron el plantel que llegará a San Juan

La llegada de Los Pumas genera una gran expectativa entre los aficionados sanjuaninos y también representa un importante impulso para los clubes locales, ya que parte de la recaudación por la venta de entradas se destina al fortalecimiento de la infraestructura de las instituciones de rugby de la provincia.

Los convocados

Forwards

Matías Alemanno

Luciano Asevedo

Francisco Coria Marchetti

Pedro Delgado

Santiago Grondona

Marcos Kremer

Pablo Matera

Franco Molina

Julián Montoya

Joaquín Moro

Joaquín Oviedo

Leonel Oviedo

Juan Penoucos

Guido Petti

Tomás Rapetti

Ignacio Ruiz

Mayco Vivas

Boris Wenger

Backs

Tomás Albornoz

Simón Benítez Cruz

Mateo Carreras

Santiago Carreras

Lucio Cinti

Bautista Delguy

Agustín Fraga

Gonzalo García

Rodrigo Isgró

Ignacio Mendy

Matías Moroni

Agustín Moyano

Gerónimo Prisciantelli

Nicolás Roger

Faustino Sánchez Valarolo

Mateo Soler

Un nuevo torneo internacional

El Nations Championship es una de las grandes apuestas de World Rugby para potenciar la competencia internacional. El certamen reúne a doce de las selecciones más importantes del mundo y enfrenta a los equipos del hemisferio norte con los del hemisferio sur.

Por el lado europeo participan Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia, mientras que el bloque del sur está integrado por Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, además de los seleccionados invitados de Fiji y Japón.

Durante la ventana de julio, las selecciones europeas visitarán el hemisferio sur, mientras que en noviembre serán los equipos del sur quienes viajarán a Europa para completar el calendario de competencia.

Con figuras experimentadas como Pablo Matera, Julián Montoya, Guido Petti y Marcos Kremer, junto a una nueva generación de talentos, Los Pumas buscarán comenzar con el pie derecho este nuevo desafío internacional ante el apoyo del público argentino y, especialmente, del fervoroso público sanjuanino.