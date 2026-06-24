Los Pumas confirmaron el plantel que llegará a San Juan

La llegada de Los Pumas genera una gran expectativa entre los aficionados sanjuaninos y también representa un importante impulso para los clubes locales, ya que parte de la recaudación por la venta de entradas se destina al fortalecimiento de la infraestructura de las instituciones de rugby de la provincia.
Los convocados
Forwards
- Matías Alemanno
- Luciano Asevedo
- Francisco Coria Marchetti
- Pedro Delgado
- Santiago Grondona
- Marcos Kremer
- Pablo Matera
- Franco Molina
- Julián Montoya
- Joaquín Moro
- Joaquín Oviedo
- Leonel Oviedo
- Juan Penoucos
- Guido Petti
- Tomás Rapetti
- Ignacio Ruiz
- Mayco Vivas
- Boris Wenger
Backs
- Tomás Albornoz
- Simón Benítez Cruz
- Mateo Carreras
- Santiago Carreras
- Lucio Cinti
- Bautista Delguy
- Agustín Fraga
- Gonzalo García
- Rodrigo Isgró
- Ignacio Mendy
- Matías Moroni
- Agustín Moyano
- Gerónimo Prisciantelli
- Nicolás Roger
- Faustino Sánchez Valarolo
- Mateo Soler
Un nuevo torneo internacional
El Nations Championship es una de las grandes apuestas de World Rugby para potenciar la competencia internacional. El certamen reúne a doce de las selecciones más importantes del mundo y enfrenta a los equipos del hemisferio norte con los del hemisferio sur.
Por el lado europeo participan Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia, mientras que el bloque del sur está integrado por Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, además de los seleccionados invitados de Fiji y Japón.
Durante la ventana de julio, las selecciones europeas visitarán el hemisferio sur, mientras que en noviembre serán los equipos del sur quienes viajarán a Europa para completar el calendario de competencia.
Con figuras experimentadas como Pablo Matera, Julián Montoya, Guido Petti y Marcos Kremer, junto a una nueva generación de talentos, Los Pumas buscarán comenzar con el pie derecho este nuevo desafío internacional ante el apoyo del público argentino y, especialmente, del fervoroso público sanjuanino.