El mercado cambiario volvió a registrar una jornada alcista este miércoles y el dólar oficial mayorista alcanzó su nivel más alto en lo que va de 2026. La cotización de referencia para el comercio exterior cerró en $1.479 para la venta, tras subir $7,50 en la rueda, y acumula un incremento superior al 5% durante junio.
El dólar volvió a subir y alcanzó su valor más alto del año
La divisa mayorista sumó su séptima suba consecutiva y llegó a $1.479. En San Juan, el dólar cerró cerca de los $1.500 para la venta en bancos