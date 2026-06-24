El dólar volvió a subir y alcanzó su valor más alto del año

Se trata de la séptima jornada consecutiva con avances para el tipo de cambio mayorista, que alcanzó valores no observados desde noviembre de 2025. Los operadores del mercado atribuyen esta tendencia a una mayor cautela de los inversores ante la proximidad del segundo semestre, período en el que suele reducirse la oferta de divisas por el final de la cosecha gruesa.

En paralelo, los contratos de dólar futuro también registraron subas y el mercado estima que la divisa mayorista cerrará junio cerca de los $1.483 y finalizará el año en torno a los $1.653.