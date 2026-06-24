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El dólar volvió a subir y alcanzó su valor más alto del año

La divisa mayorista sumó su séptima suba consecutiva y llegó a $1.479. En San Juan, el dólar cerró cerca de los $1.500 para la venta en bancos

El mercado cambiario volvió a registrar una jornada alcista este miércoles y el dólar oficial mayorista alcanzó su nivel más alto en lo que va de 2026. La cotización de referencia para el comercio exterior cerró en $1.479 para la venta, tras subir $7,50 en la rueda, y acumula un incremento superior al 5% durante junio.

Se trata de la séptima jornada consecutiva con avances para el tipo de cambio mayorista, que alcanzó valores no observados desde noviembre de 2025. Los operadores del mercado atribuyen esta tendencia a una mayor cautela de los inversores ante la proximidad del segundo semestre, período en el que suele reducirse la oferta de divisas por el final de la cosecha gruesa.

En paralelo, los contratos de dólar futuro también registraron subas y el mercado estima que la divisa mayorista cerrará junio cerca de los $1.483 y finalizará el año en torno a los $1.653.

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Cómo cerró el dólar en San Juan

En la provincia, las cotizaciones acompañaron la tendencia nacional. Según los valores relevados por entidades financieras y operadores cambiarios, el dólar en San Juan cerró con una cotización promedio de $1.437 para la compra y $1.491 para la venta.

Por su parte, en el Banco de San Juan la moneda estadounidense finalizó la jornada a $1.455 para la compra y $1.495 para la venta.

En el mercado informal, el dólar blue continuó operando por encima de los valores oficiales y en las últimas jornadas se ubicó en torno a los $1.485 para la compra y $1.513 para la venta en la provincia en promedio.

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