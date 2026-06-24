Suiza y Canadá clasificaron a 16avos del Mundial 2026

Tercero, con la misma cantidad de puntos que el segundo, quedó Bosnia. Los europeos deberán esperar a que termine la fecha para conocer si le alcanza, o no, para meterse como uno de los ocho mejores clasificados a 16avos de final.

Suiza y Candá, a 16avos: Bosnia deberá esperar

Suiza se impuso ante los dueños de casa por 2-1 en el BC Place de Vancouver. Ruben Vargas y Johan Manzambi, ambos en el complemento, fueron los encargados de convertir para los europeos.

Cuando todo parecía indicar que no correrían riesgos, apareció Promise David para poner el descuento cuando el reloj marcaba 76 minutos. Pese al empuje de su gente, y a contar con situaciones de gol, el empate no llegó. De esta manera los dos equipos lograron asegurar su lugar en los 16avos de final de la competencia.

En el mismo turno, pero en el Lumen Field, de Seattle, Bosnia le ganó 3-1 a Qatar. Pese a la buena actuación del equipo y a su contundente victoria, a los europeos no le alcanzó para asegurar su lugar en la próxima ronda.

Los goles de Kerim Alajbegovic, Mahmoud Abunada y Ermin Mahmic le dieron la victoria a los comandados por Sergej Barbarez. En la primera etapa, Hasan Al-Haydos había puesto el empate parcial para Qatar.

Ante este panorama deberán esperar a que termine la fecha para saber si les alcanza, o no, para meterse entre los ocho mejores terceros.

Criterios para definir a los terceros

Al finalizar todos los grupos se formará una tabla con los terceros de cada zona. Para confeccionar este listado y definir de forma matemática a los ocho clasificados a los playoffs, se implementará un estricto sistema de desempate basado en cinco rubros específicos: