Se filtró un audio clave en la denuncia de Lucas Benvenuto

En Socios del espectáculo (El Trece), Rodrigo Lussich y Adrián Pallares compartieron ese mensaje, que podría ser esclarecedor del caso. En la grabación, el joven le expresa al humorista sus ganas de verlo.

“No quiero ir directamente, me interesa verte. Estamos acostumbrados a esto. Creo que por eso nos pasa lo que nos pasa mutuamente y nos entendemos”, le dice en el audio.

“Nada Jey, te quiero ver amantes. Te quiero llenar de besos. Te quiero hacer el amor. Quiero que me des mi cadenita. Quiero verte”, agrega Lucas en la grabación.

En el programa de El Trece también mostraron una conversación, en la cual el joven le dice que ya no tiene la misma edad que tenía cuando se conocieron. “Ya no tengo 16 años como cuando me conociste. Cambió todo bonito. Tengo 23”, advierte.