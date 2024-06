Walter Bustos podría perder la libertad condicional y volver a prisión

Unos 20 días después de haber sido absuelto en ese segundo juicio, el religioso quedó nuevamente en la mira de la justicia. Es que la pareja de la víctima por la que fue condenado, recibió varios llamados que no atendió y mensajes de Whatsapp. En los textos, quien escribió se identificó como Walter Bustos y le pidió hablar con ella. Fuentes judiciales informaron que la joven lo bloqueó y se asustó porque no sabía por qué la llamaba y de dónde había sacado su número. Esto fue denunciado en CAVIG y, durante la investigación, le secuestraron el teléfono a Bustos. Tras la incautación de datos, confirmaron que las llamadas y mensajes a la joven pareja de la víctima salieron desde su teléfono, pero la evidencia recabada no llegó a constituir una desobediencia judicial, pero envió la evidencia a la fiscal Marcela Torres. La fiscal consideró que el condenado incumplió las reglas de conducta de la excarcelación, entre ellas la prohibición de acercarse o realizar actos turbatorios a la víctima, al contactar a la pareja de la misma.

En este contexto, como aún no estaba firme la sentencia en la Corte de Justicia, la fiscal presentó un escrito pidiendo que se hagan efectivas las sanciones de revocación de la excarcelación por haber incumplido las reglas de conducta.