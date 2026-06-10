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La Cámara Minera reafirma la importancia del desarrollo de proveedores locales

La Cámara Minera emitió un comunicado apoyando la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados

La Cámara Minera de San Juan expresó su respaldo a las iniciativas orientadas a fortalecer la participación de empresas y trabajadores sanjuaninos en la actividad minera, destacando la necesidad de seguir ampliando las oportunidades para el desarrollo local dentro de la cadena de valor del sector.

Desde la entidad señalaron que el debate legislativo en torno al proyecto de ley sobre desarrollo de proveedores locales representa la continuidad de un proceso de trabajo que se viene llevando adelante desde hace más de un año con la participación de diversos actores vinculados al ecosistema minero. Entre ellos, la propia Cámara Minera de San Juan, que aportó su experiencia y visión durante las instancias de diálogo previas.

Según indicaron, la iniciativa presentada recoge numerosos aportes surgidos de ese intercambio y abre una nueva etapa de discusión sobre mecanismos para potenciar el empleo, fortalecer a los proveedores locales y generar mayor valor agregado en la provincia a partir de la actividad minera.

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La Cámara valoró especialmente la convocatoria realizada para construir consensos en torno a la propuesta y consideró que el tratamiento legislativo ofrece una oportunidad para continuar enriqueciendo el proyecto mediante el diálogo entre los distintos sectores involucrados.

Asimismo, remarcaron que San Juan atraviesa una coyuntura histórica marcada por el avance de proyectos mineros de escala mundial, los cuales demandarán en forma creciente servicios, infraestructura, mano de obra especializada y capacidades productivas en toda la cadena de valor.

En ese marco, la institución sostuvo que, una vez sancionada la ley, será fundamental que su reglamentación contemple criterios alineados con las mejores prácticas internacionales en materia de desarrollo de proveedores y contenido local. A su entender, los marcos regulatorios más efectivos son aquellos que generan incentivos para fortalecer capacidades, mejorar la competitividad y ampliar la participación de empresas y trabajadores locales.

Finalmente, desde la Cámara Minera de San Juan señalaron que el principal desafío consiste en aprovechar el contexto de crecimiento para que más empresas sanjuaninas puedan expandirse, especializarse y consolidarse, con la posibilidad incluso de integrarse a cadenas de valor de alcance nacional e internacional. Para ello, consideraron indispensable preservar condiciones de apertura, transparencia, competencia y previsibilidad que favorezcan el desarrollo de inversiones de largo plazo en la provincia.

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