Giro histórico en la Justicia de San Juan: se resuelve el 82% de las causas penales

"Pasamos de tener 17 fiscales en la provincia de San Juan a tener 54, y pasamos a tener más de 90 ayudantes fiscales", precisó el cortista.

Este despliegue de recursos humanos y materiales es el que hoy permite a los equipos de investigación penal estar en el lugar del hecho en tiempo real y acelerar los tiempos de resolución que se plasman diariamente en las sentencias de los diarios digitales.

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Violencia de género: abordaje permanente las 24 horas

Al ser consultado sobre el tratamiento de las problemáticas de género y familia, el magistrado ponderó el funcionamiento del Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIGI), que lleva más de cinco años operando en la provincia.

El titular de la Corte subrayó que en estas áreas sensibles el tribunal no conoce de recesos: "Trabajamos las 24 horas de todos los días del año. Hemos salido a audiencias los días primeros de mayo, los sábados, los 24 de diciembre... en fin, los días feriados", remarcó, diferenciando este compromiso de la estructura de otras jurisdicciones.