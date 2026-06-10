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Giro histórico en la Justicia de San Juan: se resuelve el 82% de las causas penales

El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, expuso las cifras de la transformación judicial. Atribuyó el éxito al consenso político y al fuerte despliegue del Ministerio Público Fiscal.

El paso del viejo modelo escrito al sistema acusatorio marcó un antes y un después en los tribunales de San Juan. Así lo reflejó el presidente de la Corte de Justicia provincial, Dr. Daniel Olivares Yapur, durante un desayuno de trabajo con periodistas, donde expuso estadísticas que muestran un cambio radical en la efectividad del sistema penal: la provincia pasó de resolver menos del 10% de los expedientes a alcanzar una tasa de resolución del 82% en las causas.

Olivares Yapur recordó que en el antiguo régimen los procesos penales "no terminaban nunca", una realidad que se revirtió a partir de un fuerte consenso político, material y económico entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para dotar de estructura al nuevo código procesal.

El despliegue de fiscales en el territorio

El éxito del engranaje judicial fue atribuido en gran medida a la reestructuración y al crecimiento exponencial del Ministerio Público Fiscal, órgano que en San Juan permanece integrado al Poder Judicial por mandato constitucional (Art. 202).

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"Pasamos de tener 17 fiscales en la provincia de San Juan a tener 54, y pasamos a tener más de 90 ayudantes fiscales", precisó el cortista.

Este despliegue de recursos humanos y materiales es el que hoy permite a los equipos de investigación penal estar en el lugar del hecho en tiempo real y acelerar los tiempos de resolución que se plasman diariamente en las sentencias de los diarios digitales.

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Violencia de género: abordaje permanente las 24 horas

Al ser consultado sobre el tratamiento de las problemáticas de género y familia, el magistrado ponderó el funcionamiento del Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIGI), que lleva más de cinco años operando en la provincia.

El titular de la Corte subrayó que en estas áreas sensibles el tribunal no conoce de recesos: "Trabajamos las 24 horas de todos los días del año. Hemos salido a audiencias los días primeros de mayo, los sábados, los 24 de diciembre... en fin, los días feriados", remarcó, diferenciando este compromiso de la estructura de otras jurisdicciones.

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