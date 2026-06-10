El paso del viejo modelo escrito al sistema acusatorio marcó un antes y un después en los tribunales de San Juan. Así lo reflejó el presidente de la Corte de Justicia provincial, Dr. Daniel Olivares Yapur, durante un desayuno de trabajo con periodistas, donde expuso estadísticas que muestran un cambio radical en la efectividad del sistema penal: la provincia pasó de resolver menos del 10% de los expedientes a alcanzar una tasa de resolución del 82% en las causas.
Giro histórico en la Justicia de San Juan: se resuelve el 82% de las causas penales
El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, expuso las cifras de la transformación judicial. Atribuyó el éxito al consenso político y al fuerte despliegue del Ministerio Público Fiscal.