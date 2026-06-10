El representante de Mauro Icardi acalará si el jugador tiene club en Argentina

Al presentar la información, el periodista recordó que el nombre del futbolista fue vinculado en reiteradas ocasiones con varios clubes argentinos. “En los últimos meses se habló de la posibilidad de que venga a jugar al fútbol argentino para vestir la camiseta de River o de Newell’s como una posibilidad muy concreta”, dijo el periodista de América TV.

Luego, sorprendió al revelar que contaba con autorización para difundir el mensaje de su representante: “Estoy autorizado a pasar el audio que me mandó el agente de Mauro Icardi, Elio Letterio Pino”. En el audio, el representante del futbolista fue contundente y negó cualquier tipo de negociación con clubes argentinos.

“No entiendo por qué hace tres meses que están hablando de River, de Racing o de Newell’s. No hemos hablado con nadie”, comenzó diciendo.

Pero la frase más fuerte llegó inmediatamente después: “Mauro no está interesado en jugar en la Argentina... Con todo el respeto que merecen los clubes, no es una opción que nos interese ”.

“Esto es un circo mediático que va a terminar porque realmente es una jungla”, cerró el representante de Icardi sobre la repercusión que generaron las versiones sobre una eventual vuelta al país.