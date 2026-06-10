Vecinos cortaron las calles tras filmar a un joven armado

La protesta, que visibilizó el malestar generalizado de las familias del lugar, apuntó de manera directa a la falta de respuestas efectivas en materia de prevención. "La Policía está limitada, nos dicen que no pueden hacer nada", reclamó indignada una de las vecinas presentes en el corte.

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El detonante: un video que sembró el temor

El detonante que aceleró la decisión de salir a la calle a protestar fue una alarmante prueba fílmica que circuló entre los habitantes del barrio en las últimas horas.