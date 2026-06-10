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Vecinos cortaron las calles tras filmar a un joven armado

Ocurrió en la intersección de San Lorenzo y Colón. Reclamaron por la seguidilla de robos y aseguraron que la Policía "está limitada y no puede hacer nada".

La paciencia de los vecinos del departamento Santa Lucía llegó a su límite. Durante la mañana de este martes, un grupo de personas interrumpió por completo el tránsito en el cruce de calle San Lorenzo y Colón para manifestar su profundo hartazgo ante la ola de robos que azota a la zona en los últimos tiempos.

La protesta, que visibilizó el malestar generalizado de las familias del lugar, apuntó de manera directa a la falta de respuestas efectivas en materia de prevención. "La Policía está limitada, nos dicen que no pueden hacer nada", reclamó indignada una de las vecinas presentes en el corte.

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El detonante: un video que sembró el temor

El detonante que aceleró la decisión de salir a la calle a protestar fue una alarmante prueba fílmica que circuló entre los habitantes del barrio en las últimas horas.

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Una vecina de la zona aportó un video registrado con su teléfono celular en el que se observa con total claridad a un joven caminando por calle Colón portando un arma de fuego en su mano.

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