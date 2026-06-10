La paciencia de los vecinos del departamento Santa Lucía llegó a su límite. Durante la mañana de este martes, un grupo de personas interrumpió por completo el tránsito en el cruce de calle San Lorenzo y Colón para manifestar su profundo hartazgo ante la ola de robos que azota a la zona en los últimos tiempos.
Vecinos cortaron las calles tras filmar a un joven armado
Ocurrió en la intersección de San Lorenzo y Colón. Reclamaron por la seguidilla de robos y aseguraron que la Policía "está limitada y no puede hacer nada".