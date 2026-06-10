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Calingasta: Marcelo Orrego visitó el observatorio de la UNSJ

Durante una recorrida oficial por el departamento, el mandatario provincial se interiorizó sobre los proyectos científicos de nivel internacional que la UNSJ desarrolla en el complejo.

En el marco de una visita oficial para inaugurar obras públicas en el departamento de Calingasta, el gobernador de San Juan, Dr. Marcelo Orrego, junto a miembros de su gabinete, visitó la Estación Astronómica de Altura “Carlos Ulrrico Cesco”, dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) de la Universidad Nacional de San Juan.

Durante el recorrido por el complejo, ubicado en el Parque Nacional El Leoncito a 2.348 metros sobre el nivel del mar, el primer mandatario provincial se interiorizó en detalle sobre los proyectos vigentes en este centro observacional de relevancia internacional, manifestando un marcado interés por el avance y el desarrollo tecnológico de las investigaciones en curso.

Vinculación científica y comunitaria

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Los pormenores de las distintas iniciativas científicas que se ejecutan en la unidad de investigación fueron expuestos por el astrónomo Eric González. El profesional fue el encargado de guiar a las autoridades y de transmitirle al gobernador el saludo y el beneplácito del decano de la FCEFN, Dr. Jorge Castro, y del director del Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA), Dr. Marcelo Segura, por la presencia institucional en el sitio.

Para cerrar el encuentro, el Dr. Orrego y sus colaboradores compartieron una merienda junto al personal universitario que cumple funciones en la estación de altura, destacando el valor del trabajo científico que se realiza desde San Juan para el resto del mundo.

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