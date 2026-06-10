Calingasta: Marcelo Orrego visitó el observatorio de la UNSJ

Los pormenores de las distintas iniciativas científicas que se ejecutan en la unidad de investigación fueron expuestos por el astrónomo Eric González. El profesional fue el encargado de guiar a las autoridades y de transmitirle al gobernador el saludo y el beneplácito del decano de la FCEFN, Dr. Jorge Castro, y del director del Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA), Dr. Marcelo Segura, por la presencia institucional en el sitio.

Para cerrar el encuentro, el Dr. Orrego y sus colaboradores compartieron una merienda junto al personal universitario que cumple funciones en la estación de altura, destacando el valor del trabajo científico que se realiza desde San Juan para el resto del mundo.