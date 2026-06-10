En el marco de una visita oficial para inaugurar obras públicas en el departamento de Calingasta, el gobernador de San Juan, Dr. Marcelo Orrego, junto a miembros de su gabinete, visitó la Estación Astronómica de Altura “Carlos Ulrrico Cesco”, dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) de la Universidad Nacional de San Juan.
Calingasta: Marcelo Orrego visitó el observatorio de la UNSJ
Durante una recorrida oficial por el departamento, el mandatario provincial se interiorizó sobre los proyectos científicos de nivel internacional que la UNSJ desarrolla en el complejo.