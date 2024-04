Revés para Walter Bustos: le aumentaron la pena de su condena

En este contexto, tanto la fiscal Marcela Torres como la defensa de Bustos, Sandra Leveque, apelaron el fallo del juez de Cámara.

Fue la Sala II de la Corte, integrada por Daniel Olivares Yapur, Juan José Victoria, Marcelo Lima, quien rechazó el recurso presentado por la defensa y admitió parcialmente la apelación de la Fiscalía.

Qué dice el fallo contra Walter Bustos

“La razón del agravante no reside en el aprovechamiento o abuso del vínculo sacerdotal entre el autor y la víctima, sino en la violación del deber de moralidad y honestidad que impone al autor su calidad de sacerdote en sus relaciones con cualquier personal. Es decir, lo que fundamenta el mayor castigo en este supuesto es la simple calidad de sujeto activo, esto es, su condición sacerdotal. Basta con que el autor, al momento del hecho, ostente la calidad exigida por la norma, puesto que la descripción típica no requiere ningún otro condicionamiento o exigencia particular. De ahí que, siendo al momento de los hechos, el sr. Walter Andrés bustos, sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana y ejerciendo dicho ministerio en la arquidiócesis de san juan de cuyo, juzgo que ha existido sobre este punto una errónea aplicación de la ley sustantiva o, si se quiere, una indebida interpretación de la normativa de fondo, que es preciso enmendar de conformidad a lo previsto por el artículo 586 del digesto procesal penal aplicable”, detalló el fallo de la Sala II.

En este marco, resolvió la modificación de la condena que queda como abuso sexual simple, agravado por la condición de ministro de culto. E impuso la pena de 3 años de prisión condicional.

Que hará la defensa de Walter Bustos

Con este panorama y ante la consulta de sanjuan8.com, Leveque manifestó no estar conforme con el fallo y lo recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Cabe recordar, que Bustos fue absuelto el pasado 15 de abril del segundo caso donde era juzgado por abuso sexual de un adolescente.