Más de 2.400 vecinos participaron de San Juan Cerca en Chimbas

En el área ambiental, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable colocó 40 pipetas antiparasitarias para perros, entregó 50 dosis de antiparasitarios para perros y gatos y respondió consultas relacionadas con el arbolado público.

Por su parte, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación registró más de 50 interesados en futuros cursos del programa ATP, brindó asesoramiento a 59 personas sobre el programa Garrafa Hogar y respondió consultas vinculadas a Marcas y Señales, el Registro Único de Productores Agropecuarios y Defensa al Consumidor.

En el ámbito educativo, ocho personas realizaron trámites para desbloquear netbooks, 15 legalizaron títulos y 45 efectuaron consultas relacionadas con las Becas Progresar.

Uno de los organismos con mayor actividad fue el Instituto Provincial de la Vivienda. Durante la jornada, siete personas se inscribieron para futuros sorteos habitacionales, 65 actualizaron sus datos de inscripción, dos iniciaron trámites para cancelar créditos habitacionales, cinco solicitaron emisión de boletas y tres realizaron consultas sobre escrituración, además de otras gestiones relacionadas con barrios y viviendas.

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano también tuvo una intensa participación. Se gestionaron 23 certificados para personas con discapacidad, se respondieron 50 consultas sobre requisitos para acceder a distintos beneficios, se realizaron 60 intervenciones vinculadas a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y más de 20 personas solicitaron módulos alimentarios.

Entre los trámites más requeridos se destacaron los vinculados al Registro Civil, donde se realizaron 200 nuevos DNI o actualizaciones, mientras que más de 250 personas efectuaron gestiones relacionadas con la tarjeta SUBE. Además, se concretaron 32 trámites de Rentas.

Otro de los servicios con alta demanda fue el destinado a las licencias de conducir, donde 198 personas iniciaron o actualizaron su documentación, sumándose más de 60 consultas específicas sobre el tema.

Desde la organización destacaron el impacto positivo de esta herramienta de descentralización estatal que permite acercar soluciones concretas a los vecinos de distintos departamentos. Tras el operativo realizado en Chimbas, el próximo encuentro de San Juan Cerca ya tiene destino confirmado: se desarrollará en el departamento Zonda, según lo previsto por la Dirección de Políticas para la Equidad.