Prorrogaron la investigación por las irregularidades del Acueducto Gran Tulum

Actualmente, la causa no registra personas imputadas y continúa en la fase de averiguaciones previas. Al cumplirse el plazo inicial de investigación, el Ministerio Público Fiscal solicitó una prórroga durante una audiencia realizada esta semana.

Sin embargo, el proceso tuvo un capítulo previo cuando el abogado Nascer Uzair presentó una comparecencia espontánea en representación de dos expresidentes de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE). A pesar de que no existen acusados formalmente en el expediente, el letrado pidió intervenir en la audiencia.

Ante esta situación, y pese a la oposición de la Fiscalía, la jueza de Garantías Mónica Lucero resolvió que el defensor debía ser convocado a una nueva audiencia, por lo que dispuso un cuarto intermedio para notificar a todas las partes involucradas.

La audiencia se retomó este miércoles. Según fuentes judiciales, el abogado de los dos exfuncionarios de OSSE había sido debidamente notificado, aunque finalmente no se presentó.

De todas maneras, la magistrada hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y otorgó una nueva prórroga de 90 días hábiles para profundizar las medidas investigativas.

Durante ese período, los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro continuarán reuniendo elementos de prueba para determinar si corresponde formalizar una investigación penal contra algún sospechoso o, por el contrario, desestimar la causa en caso de concluir que no existió la comisión de un delito.

La investigación se centra en las denuncias relacionadas con la ejecución de una de las obras de infraestructura más importantes de los últimos años en la provincia y continúa sin personas acusadas formalmente.