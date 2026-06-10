Se levanta el telón: así será la gran fiesta que abrirá la Copa del Mundo

Entre los artistas confirmados aparecen algunas de las figuras más reconocidas de la música latina. Shakira encabezará el show junto al cantante nigeriano Burna Boy con la interpretación de "Dai Dai", la canción oficial del Mundial. También participarán Alejandro Fernández, Maná, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla, en una propuesta que mezclará distintos géneros y generaciones musicales.

Un Mundial que rompe con varias tradiciones

La ceremonia de México será apenas el primer capítulo de una serie de celebraciones. La FIFA confirmó que Canadá y Estados Unidos también tendrán sus propios actos inaugurales vinculados a los debuts de sus selecciones nacionales. Se trata de una decisión inédita que busca reflejar el carácter multinacional de una Copa del Mundo que se disputará en tres países y 16 ciudades sede.

El nuevo formato también acompaña otro cambio histórico: el aumento de participantes. Por primera vez competirán 48 selecciones, lo que elevará el número total de partidos a 104 y extenderá la magnitud del torneo a niveles nunca vistos. La inauguración busca transmitir precisamente esa idea de expansión, diversidad y alcance global que la FIFA pretende imprimirle a esta edición.

Cómo seguir el evento en vivo

La ceremonia podrá verse a través de las señales y plataformas que poseen los derechos oficiales de transmisión del Mundial en cada país. En América Latina, distintas cadenas deportivas y servicios de streaming ofrecerán cobertura en directo tanto del espectáculo previo como del partido inaugural entre México y Sudáfrica. Además, la FIFA dispondrá de contenido especial a través de sus plataformas digitales oficiales.

La pelota todavía no empezó a rodar, pero la sensación ya es la misma que acompaña cada Copa del Mundo. Las canciones, los colores, las tribunas repletas y la emoción previa volverán a ocupar el centro de la escena. Esta vez, con una particularidad: el torneo más importante del fútbol comenzará con una celebración repartida entre tres países, aunque el primer latido mundialista tendrá acento mexicano y encontrará al Estadio Azteca nuevamente en el corazón de la historia.