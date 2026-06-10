San Juan promocionó su vitivinicultura en Vinexpo Explorer Mendoza

Vinexpo Explorer fue organizado por Vinexposium, ProMendoza y el Gobierno de Mendoza, con el apoyo de la Cámara Argentina de Vino a Granel. En ese contexto, se convocó tanto a compradores internacionales altamente calificados como a bodegas con perfil exportador. Por parte del Gobierno de San Juan, estuvo presente el secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar. Además, la provincia de San Juan participó con el consorcio exportador de bodegas que se constituyó por iniciativa del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

Luego del evento, Aciar expresó que “esta iniciativa brindó a distintas bodegas sanjuaninas la posibilidad de concretar reuniones de negocios con compradores internacionales de mercados muy interesantes”. En un contexto en el que la viticultura atraviesa ciertas vicisitudes, la posibilidad de posicionar a las bodegas como empresas exportadoras resulta una salida muy conveniente. En este sentido, el secretario Aciar señaló que la exportación de vinos a granel es un rubro en el cual San Juan ofrece precios muy competitivos para competir con proveedores de otros países.