Un camión con uvas volcó en Sarmiento y provocó demoras en el tránsito

El hecho se produjo en una zona rural, por causas que aún se investigan. Como consecuencia del vuelco, la carga quedó completamente desparramada sobre la ruta, lo que obligó a interrumpir la circulación durante varios minutos para permitir el trabajo de los equipos que participaron del operativo.

image

En el lugar intervinieron efectivos policiales y personal abocado a retirar las uvas y despejar la vía, con el objetivo de restablecer la normal circulación. Las imágenes del camión severamente dañado y de la mercadería dispersa fueron registradas por testigos que circulaban por la zona y rápidamente se difundieron en redes sociales.