Un camión que transportaba un cargamento de uvas protagonizó este viernes un siniestro vial en el departamento Sarmiento, donde el vehículo terminó volcado y la mercadería quedó esparcida sobre la calzada, generando complicaciones en el tránsito.
Un camión con uvas volcó en Sarmiento y provocó demoras en el tránsito
El siniestro ocurrió este viernes en una zona rural del departamento. El vehículo terminó volcado sobre la calzada y gran parte de la carga quedó desparramada, lo que obligó a interrumpir la circulación mientras se realizaban las tareas de limpieza.