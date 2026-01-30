"
Un camión con uvas volcó en Sarmiento y provocó demoras en el tránsito

El siniestro ocurrió este viernes en una zona rural del departamento. El vehículo terminó volcado sobre la calzada y gran parte de la carga quedó desparramada, lo que obligó a interrumpir la circulación mientras se realizaban las tareas de limpieza.

Un camión que transportaba un cargamento de uvas protagonizó este viernes un siniestro vial en el departamento Sarmiento, donde el vehículo terminó volcado y la mercadería quedó esparcida sobre la calzada, generando complicaciones en el tránsito.

El hecho se produjo en una zona rural, por causas que aún se investigan. Como consecuencia del vuelco, la carga quedó completamente desparramada sobre la ruta, lo que obligó a interrumpir la circulación durante varios minutos para permitir el trabajo de los equipos que participaron del operativo.

image

En el lugar intervinieron efectivos policiales y personal abocado a retirar las uvas y despejar la vía, con el objetivo de restablecer la normal circulación. Las imágenes del camión severamente dañado y de la mercadería dispersa fueron registradas por testigos que circulaban por la zona y rápidamente se difundieron en redes sociales.

Hasta el momento, no se informó oficialmente el estado de salud del conductor, mientras continúan las actuaciones para determinar la mecánica del accidente y establecer las posibles responsabilidades.

El vuelco generó importantes pérdidas materiales y puso en evidencia la magnitud del impacto, ya que el rodado quedó visiblemente destruido tras el siniestro.

