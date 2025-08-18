El domingo, en el Club de Kayak de San Juan, se desarrolló la competencia Tierra de Gigantes, que reunió a decenas de corredores. En medio de la jornada deportiva, una joven sanjuanina captó la atención con un gesto que rápidamente se volvió viral.
Video viral: la sanjuanina que homenajeó a la Locomotora y animó a sus amigas
Durante la competencia Tierra de Gigantes, Anahí llevó un cartel con una frase icónica de Alejandra “Locomotora” Oliveras. Lo hizo como tributo a la exboxeadora y para motivar a sus compañeras.