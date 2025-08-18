"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > San Juan

Video viral: la sanjuanina que homenajeó a la Locomotora y animó a sus amigas

Durante la competencia Tierra de Gigantes, Anahí llevó un cartel con una frase icónica de Alejandra “Locomotora” Oliveras. Lo hizo como tributo a la exboxeadora y para motivar a sus compañeras.

El domingo, en el Club de Kayak de San Juan, se desarrolló la competencia Tierra de Gigantes, que reunió a decenas de corredores. En medio de la jornada deportiva, una joven sanjuanina captó la atención con un gesto que rápidamente se volvió viral.

Anahí llegó al lugar con un cartel que llevaba la foto de la exboxeadora argentina Alejandra “Locomotora” Oliveras y una de sus frases más recordadas: “Dale, corré pelotuda, vos podés”.

En diálogo con un medio mendocino, explicó que lo hizo como homenaje a la multicampeona del boxeo y también para alentar a sus amigas que participaban de la competencia.

Te puede interesar...

El mensaje fue celebrado en redes sociales, donde usuarios destacaron la creatividad y la fuerza de la consigna.

La Tierra de Gigantes se consolidó una vez más como una de las pruebas más convocantes de San Juan, atrayendo a corredores locales y aficionados del deporte.

Fuente: Inforunning

Temas

Te puede interesar