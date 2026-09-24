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Vialidad despejó 10 aludes en 19 kilómetros y se acercan a Agua Negra

Tras 15 días de trabajo en plena Cordillera, los equipos lograron liberar el tramo nuevo de pavimento y ya alcanzaron los sectores de El Arenal y Arroyo San Javier. El Paso Internacional continúa cerrado y todavía no hay fecha de reapertura.

Los trabajos para recuperar la Ruta Nacional 150 y avanzar hacia la reapertura del Paso Internacional por Agua Negra sumaron un nuevo avance este jueves. Según informó Vialidad Nacional, los equipos lograron despejar casi 10 aludes de gran magnitud a lo largo de 19 kilómetros.

Las tareas llevan 15 días y se desarrollaron en medio de condiciones meteorológicas adversas, con viento Zonda, lluvias y nevadas que dificultaron el trabajo de las máquinas en distintos momentos.

Vialidad informó además que quedó completamente despejado el sector nuevo de pavimento de la Ruta 150, lo que permitió trasladar maquinaria, equipos e insumos hacia zonas ubicadas a mayor altura.

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Ahora trabajan en los sectores más altos

Con ese tramo liberado, las máquinas de la empresa contratista Vialcat y de la División Conservación del 9° Distrito de Vialidad Nacional llegaron a dos sectores considerados críticos: El Arenal y Arroyo San Javier.

La próxima etapa estará concentrada en esas zonas. Durante la semana próxima comenzarán los trabajos para despejar y ensanchar la calzada en los sectores de mayor altitud, donde las condiciones del terreno y el clima representan una mayor dificultad.

Por el momento, Agua Negra continúa cerrado para el tránsito general y no se informó una fecha de reapertura.

Vialidad también pidió respetar las restricciones de circulación y dar prioridad a las máquinas que trabajan en la recuperación del camino. En la Cordillera persisten riesgos vinculados con bajas temperaturas, congelamiento de la calzada, nevadas y ráfagas que pueden reducir la visibilidad.

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