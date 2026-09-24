Vialidad despejó 10 aludes en 19 kilómetros y se acercan a Agua Negra

Ahora trabajan en los sectores más altos

Con ese tramo liberado, las máquinas de la empresa contratista Vialcat y de la División Conservación del 9° Distrito de Vialidad Nacional llegaron a dos sectores considerados críticos: El Arenal y Arroyo San Javier.

La próxima etapa estará concentrada en esas zonas. Durante la semana próxima comenzarán los trabajos para despejar y ensanchar la calzada en los sectores de mayor altitud, donde las condiciones del terreno y el clima representan una mayor dificultad.

Por el momento, Agua Negra continúa cerrado para el tránsito general y no se informó una fecha de reapertura.

Vialidad también pidió respetar las restricciones de circulación y dar prioridad a las máquinas que trabajan en la recuperación del camino. En la Cordillera persisten riesgos vinculados con bajas temperaturas, congelamiento de la calzada, nevadas y ráfagas que pueden reducir la visibilidad.