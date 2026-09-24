Los trabajos para recuperar la Ruta Nacional 150 y avanzar hacia la reapertura del Paso Internacional por Agua Negra sumaron un nuevo avance este jueves. Según informó Vialidad Nacional, los equipos lograron despejar casi 10 aludes de gran magnitud a lo largo de 19 kilómetros.
Vialidad despejó 10 aludes en 19 kilómetros y se acercan a Agua Negra
Tras 15 días de trabajo en plena Cordillera, los equipos lograron liberar el tramo nuevo de pavimento y ya alcanzaron los sectores de El Arenal y Arroyo San Javier. El Paso Internacional continúa cerrado y todavía no hay fecha de reapertura.