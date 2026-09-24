El nuevo informe del INDEC mostró un cambio en la pobreza de San Juan

El comportamiento fue diferente entre los hogares. La pobreza pasó del 26,3% al 27,4%, lo que representa un incremento de poco más de un punto porcentual. En cantidad de hogares, la estimación pasó de 44.360 a unos 46.000.

Pero mientras la pobreza mostró una suba, la indigencia tuvo una caída marcada.

El porcentaje de personas cuyos ingresos no alcanzaron siquiera para cubrir la Canasta Básica Alimentaria pasó del 5,2% en el primer semestre de 2025 al 1,6% en igual período de 2026.

La diferencia también se refleja en las cantidades. El año pasado había 29.323 personas en situación de indigencia en el Gran San Juan. Para el primer semestre de este año, la estimación se ubicó en alrededor de 9.000 personas.

Esto significa que unas 20.300 personas dejaron de estar por debajo de la línea de indigencia en la comparación interanual. Entre los hogares también se observó una fuerte reducción. La indigencia pasó del 4,7% al 1,4%, mientras que la cantidad estimada bajó de 7.876 a unos 2.000 hogares.

El dato local también ubica al Gran San Juan dentro de una región que quedó entre las de mayor nivel de pobreza del país.

Cuyo registró una pobreza del 36,7% de las personas, apenas por encima del resultado del Gran San Juan. La región quedó segunda entre las seis regiones estadísticas relevadas por el Indec, detrás del Noreste, que alcanzó el 41,5%.

Dentro de Cuyo, los tres principales aglomerados mostraron valores similares: Gran Mendoza registró 36,9%, Gran San Juan 36,8% y Gran San Luis 35,7%. De esta manera, los tres aglomerados cuyanos se ubicaron por encima del promedio nacional.

El panorama nacional

En el conjunto de los 31 aglomerados urbanos relevados por el Indec, la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas durante el primer semestre de 2026. Esto representa unas 9.729.000 personas. La indigencia, en tanto, alcanzó al 7,5% de la población, equivalente a unos 2.249.000 personas.

En los hogares, el 24,4% quedó bajo la línea de pobreza y el 5,6% bajo la línea de indigencia.

La diferencia entre ambos indicadores está dada por las canastas utilizadas. La pobreza contempla los ingresos necesarios para cubrir la Canasta Básica Total, que incluye alimentos y otros bienes y servicios esenciales. La indigencia, en cambio, se determina a partir de la Canasta Básica Alimentaria.

Los datos corresponden al primer semestre de 2026 y fueron publicados este 24 de septiembre por el Indec.