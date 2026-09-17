Paso de Agua Negra: la reapertura dependerá del inicio del deshielo

A través de contactos directos con el delegado presidencial de Chile, Víctor Pino, las autoridades locales constataron la severidad de las inclemencias climáticas. Actualmente, la acumulación de nieve impide que los equipos técnicos de ambos lados de la frontera se aproximen para realizar la inspección y el diagnóstico sobre el estado real de la calzada. Las tareas de relevamiento y posterior despeje comenzarán recién cuando las condiciones meteorológicas lo permitan y se inicie el proceso natural de deshielo.

Ante este panorama, la reunión del Comité de Agua Negra —instancia donde se coordinan los operativos aduaneros, viales y de seguridad— fue suspendida y reprogramada para el 2 y 3 de diciembre. Cabe recordar que el corredor se encuentra fuera de servicio desde el pasado 9 de junio, cuando las primeras nevadas intensas obligaron a decretar el cierre definitivo de la temporada 2025-2026.