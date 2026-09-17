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Paso de Agua Negra: la reapertura dependerá del inicio del deshielo

La ministra de Gobierno, Laura Palma, confirmó que las intensas inclemencias climáticas impiden evaluar el estado actual de la ruta cordillerana.

El Gobierno provincial confirmó que aún no existe una fecha establecida para la apertura del Paso Internacional de Agua Negra con vistas a la próxima temporada estival. La ministra de Gobierno, Laura Palma, explicó a Canal 8 que el fuerte temporal de nieve registrado en la cordillera generó serias complicaciones viales, especialmente en el tramo chileno.

A través de contactos directos con el delegado presidencial de Chile, Víctor Pino, las autoridades locales constataron la severidad de las inclemencias climáticas. Actualmente, la acumulación de nieve impide que los equipos técnicos de ambos lados de la frontera se aproximen para realizar la inspección y el diagnóstico sobre el estado real de la calzada. Las tareas de relevamiento y posterior despeje comenzarán recién cuando las condiciones meteorológicas lo permitan y se inicie el proceso natural de deshielo.

Ante este panorama, la reunión del Comité de Agua Negra —instancia donde se coordinan los operativos aduaneros, viales y de seguridad— fue suspendida y reprogramada para el 2 y 3 de diciembre. Cabe recordar que el corredor se encuentra fuera de servicio desde el pasado 9 de junio, cuando las primeras nevadas intensas obligaron a decretar el cierre definitivo de la temporada 2025-2026.

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