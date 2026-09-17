El Gobierno provincial confirmó que aún no existe una fecha establecida para la apertura del Paso Internacional de Agua Negra con vistas a la próxima temporada estival. La ministra de Gobierno, Laura Palma, explicó a Canal 8 que el fuerte temporal de nieve registrado en la cordillera generó serias complicaciones viales, especialmente en el tramo chileno.
Paso de Agua Negra: la reapertura dependerá del inicio del deshielo
La ministra de Gobierno, Laura Palma, confirmó que las intensas inclemencias climáticas impiden evaluar el estado actual de la ruta cordillerana.