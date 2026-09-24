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El Senado aprobó la reforma del Banco Central y vuelve a Diputados

La iniciativa obtuvo 46 votos a favor y 22 en contra. El Senado modificó el mecanismo para designar y remover a las autoridades del BCRA, por lo que el texto deberá regresar a la Cámara de Diputados.

El Senado de la Nación aprobó este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con 46 votos a favor y 22 en contra. Sin embargo, el proyecto no quedó convertido en ley porque la Cámara alta introdujo cambios respecto del texto aprobado previamente por Diputados.

Uno de los principales cambios está relacionado con la designación y remoción del presidente y los integrantes del directorio del BCRA. La nueva redacción establece que la intervención legislativa quedará concentrada en el Senado.

El mecanismo aprobado contempla mandatos de seis años y establece que la designación deberá contar con mayoría absoluta de la Cámara alta. Para una eventual remoción, también se requerirá la aprobación del Senado con esa mayoría.

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El artículo que establece este nuevo esquema fue aprobado con 66 votos afirmativos y 2 negativos.

Un nuevo mandato para el Banco Central

Otro de los ejes de la reforma es la modificación de la misión principal del organismo. El proyecto establece como objetivo central preservar el valor de la moneda, en reemplazo del esquema vigente que contempla también objetivos vinculados con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico.

La iniciativa también establece límites al financiamiento del sector público por parte del Banco Central, incluyendo restricciones a los adelantos transitorios y a otras formas de asistencia financiera.

El debate generó cuestionamientos de la oposición y una defensa del oficialismo sobre la necesidad de modificar el funcionamiento del organismo.

El proyecto vuelve a Diputados

Como el Senado introdujo modificaciones al texto que había recibido media sanción de Diputados el 26 de agosto, la iniciativa deberá regresar a la Cámara baja. Ahora los diputados deberán analizar los cambios realizados por el Senado y definir si los aceptan o si el proyecto continúa con nuevas modificaciones.

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