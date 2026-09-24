El Senado aprobó la reforma del Banco Central y vuelve a Diputados

El artículo que establece este nuevo esquema fue aprobado con 66 votos afirmativos y 2 negativos.

Un nuevo mandato para el Banco Central

Otro de los ejes de la reforma es la modificación de la misión principal del organismo. El proyecto establece como objetivo central preservar el valor de la moneda, en reemplazo del esquema vigente que contempla también objetivos vinculados con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico.

La iniciativa también establece límites al financiamiento del sector público por parte del Banco Central, incluyendo restricciones a los adelantos transitorios y a otras formas de asistencia financiera.

El debate generó cuestionamientos de la oposición y una defensa del oficialismo sobre la necesidad de modificar el funcionamiento del organismo.

El proyecto vuelve a Diputados

Como el Senado introdujo modificaciones al texto que había recibido media sanción de Diputados el 26 de agosto, la iniciativa deberá regresar a la Cámara baja. Ahora los diputados deberán analizar los cambios realizados por el Senado y definir si los aceptan o si el proyecto continúa con nuevas modificaciones.