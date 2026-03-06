Vialidad alertó por caminos intransitables en varios departamentos

En cuanto al circuito del Parque Provincial Ischigualasto, por Ruta Provincial 529, se indicó que se puede circular con precaución, aunque el sector conocido como Estación El Submarino permanece cerrado al paso.

Además, varios caminos rurales de Valle Fértil continúan intransitables. Entre ellos figuran los accesos a Sierras de Chávez, Riveros y Sierras de Elizondo, afectados por socavones y acumulación de material producto de las lluvias.

La situación también impacta en Iglesia, donde la Ruta Provincial 430, en el tramo entre Angualasto y el Parque Nacional San Guillermo, se encuentra transitable con precaución mientras continúan tareas de mantenimiento y despeje.

image

En Sarmiento, la Ruta Provincial 351, entre Divisadero y Retamito, está habilitada con precaución. En tanto, la Ruta Provincial 116, conocida como Calle Mendoza Vieja, permanece intransitable debido a la bajada de agua y sedimentos.

También se registran complicaciones en Jáchal, donde la Ruta Provincial 475, camino a Mogna, continúa intransitable en sectores de badenes por la bajada de crecientes. A su vez, la Ruta Provincial 456, que conduce a Huerta de Huachi, presenta dificultades para circular por material arrastrado.

Por último, en Pocito, la Ruta Provincial 159, a la altura de Calle 6 y su intersección con Ruta Provincial 64 (Calle Chacabuco) hacia el oeste, quedó intransitable tras el hundimiento de la loza de un puente.

Desde Vialidad Provincial indicaron que el resto de las rutas de San Juan se encuentran transitables con precaución y recomendaron evitar circular por zonas afectadas por crecientes, respetar la señalización y mantenerse informados sobre nuevas actualizaciones del estado de los caminos.