Unas 90 mil almas disfrutaron de la Fiesta Nacional de Santa Lucía

La Fiesta Nacional de Santa Lucía 2025 cerró con una convocatoria récord y tres noches a pura celebración.

La Fiesta Nacional de Santa Lucía concluyó una nueva edición con un balance altamente positivo, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de la provincia. A lo largo de las tres noches, la concurrencia total fue estimada en cerca de 90 mil personas, que acompañaron cada jornada en un clima de alegría y participación familiar.

El cierre contó con la presencia del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, junto al ministro de Turismo, Cultura y Deportes, Guido Romero, además de autoridades provinciales y municipales, quienes acompañaron a la comunidad santaluceña en esta gran celebración popular.

Uno de los momentos más significativos fue la elección de las representantes departamentales. En esta edición, Inti Cañas Montaña fue elegida representante departamental de Santa Lucía con el proyecto “Prevenir es salvar vidas”, mientras que Delfina Mareca fue seleccionada como segunda representante, presentando el proyecto “Creciendo juntas”.

La propuesta artística fue protagonista en ambos escenarios, con una programación diversa que puso en valor el talento local y regional, ofreciendo espectáculos para todos los públicos.

El cierre musical estuvo a cargo de la banda de cuarteto Dale Que Va, que hizo vibrar al público y coronó la última noche con un show lleno de ritmo y energía, en lo que fue un final a pura fiesta.

De esta manera, Santa Lucía vivió tres jornadas inolvidables, reafirmando su identidad cultural y el compromiso de seguir generando espacios de encuentro para toda la familia.

