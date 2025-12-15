La Fiesta Nacional de Santa Lucía concluyó una nueva edición con un balance altamente positivo, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de la provincia. A lo largo de las tres noches, la concurrencia total fue estimada en cerca de 90 mil personas, que acompañaron cada jornada en un clima de alegría y participación familiar.
Unas 90 mil almas disfrutaron de la Fiesta Nacional de Santa Lucía
La Fiesta Nacional de Santa Lucía 2025 cerró con una convocatoria récord y tres noches a pura celebración.