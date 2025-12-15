Compras navideñas: esperan tickets de $40.000 y un buen cierre de año

De cara a las próximas jornadas, el sector comercial se mostró optimista. “Estamos esperanzados en la venta. Creemos que vamos a tener un muy buen fin de año. A pesar de que hubo momentos muy críticos durante el año, después de las elecciones la situación se recompuso”, afirmó Iramain. Incluso, comentó que desde Buenos Aires les advirtieron sobre faltantes de mercadería mayorista, especialmente de indumentaria, lo que reforzó las expectativas positivas.

En cuanto al consumo, los comerciantes proyectaron un ticket promedio cercano a los $40.000, con la esperanza de que el volumen de ventas permita cubrir parte de las bajas acumuladas durante los meses más duros del año.

Respecto a las formas de pago, Iramain indicó que el efectivo quedó relegado. “Hoy ya está impuesto el uso de la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito y las transferencias. El efectivo prácticamente ha desaparecido un poco”, explicó.

Para incentivar las compras, los locales ofrecieron múltiples beneficios. “Muchos negocios están con promociones, dos por uno, y financiación con 12 cuotas, 6 cuotas o 5 pagos con tarjeta de crédito. Hay muchas opciones desde el comercio para atraer al público”, detalló.

Además, desde la Cámara de Comerciantes Unidos lanzaron una acción especial para fortalecer el consumo local. “El día 18 vamos a estar entregando una botella de vino con compras mayores a $40.000, a partir de las 18 horas, frente a nuestra sede”, anunció el dirigente.

Con mayor movimiento en las peatonales, promociones activas y expectativas renovadas, el comercio sanjuanino apostó a una Navidad clave para cerrar el año con números más equilibrados.